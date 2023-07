In den kommenden Wochen sollen mehr als 300 Fahrzeuge in München, Berlin und Düsseldorf auf die Straße kommen, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Dienstag ankündigten.

Bis 2030 will Amazon bis zu 100.000 Rivian-Lieferwagen einsetzen. Der Handelsriese ging mit dem Deal 2019 auch eine Beteiligung an der Elektroauto-Firma ein. Wertkorrekturen auf den Anteil nach Verzögerungen bei der Produktion von Rivian-Modellen belasteten in den vergangenen Monaten wiederholt die Amazon-Bilanz. Rivian baut in den USA einen Elektro-Pickup und einen großen SUV und ist damit bei dort populären Fahrzeug-Kategorien aktiv, in denen Tesla bisher kein Angebot hat.

In den USA werden Rivians Lieferwagen seit vergangenem Sommer in Amazons Flotte eingeführt. Dort sind nach Unternehmensangaben mehr als 3000 der Fahrzeuge im Einsatz. Für europäische Städte sei eine kürzere und schmalere Version des Lieferwagens entwickelt worden, hieß es. (dpa/rw)