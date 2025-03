AMD ist an der Spitze angekommen. Seit 2016, als die ersten Ryzen-CPUs debütierten, hat das Unternehmen bewiesen, dass es schrittweise, aber stetig vorankommt. Fürs PC-Gaming eine gute Idee war der 3D-V-Cache, der erstmals 2022 beim AMD Ryzen 7 5800X3D zum Einsatz kam: AMDs 12-Kerner war die schnellste Gaming-CPU im Test.

Das direkte Vorgängermodell AMD Ryzen 9 7950X3D glänzte im Test dann nicht nur mit Spitzen-Spieleleistung, sondern überzeugte auch bei den Anwendungs-Tests und der Energieeffizienz. Intel war zwar angezählt, landete aber noch einige Wirkungstreffer bei wichtigen Benchmarks.

Wir schreiben den 12. März 2025. Der AMD Ryzen 9 9950X3D übernimmt die Krone für den besten Desktop-Prozessor, sowohl für Spiele als auch für Produktivitätsaufgaben. Dieser 16-Kern- und 32-Thread-Chip hängt wie erwartet auch das bisherige Flaggschiff AMD Ryzen 9 9950X ab. Zusammen mit dem 9950X3D kommt heute der 12-Kerner AMD Ryzen 9 9900X3D ab 659 Euro in die Verkaufsregale.

Produktivitäts- und Spielemonster

In dieser dritten CPU-Generation mit 3D-V-Cache vereint AMDs erstklassiger X3D-Prozessor das Beste in Sachen Spiele- und Produktivitätsleistung in sich. Produktivitätsaufgaben waren eine ständige Schwachstelle für diese Untergruppe der Ryzen-CPUs, selbst mit den Verbesserungen der letzten Generation. Dieses Mal gibt es keine Schwächen mehr.

Wir beginnen mit einem Blick darauf, wie der Ryzen 9 9950X im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Ryzen 9 7950X3D, abschneidet. Bei der Produktivität zeigten unsere Benchmarks Verbesserungen von bis zu 19 Prozent, wobei der Durchschnitt bei etwa 14 Prozent lag.

Wenn Sie mit Premiere Pro arbeiten, werden Sie den geringsten Zuwachs im Vergleich zum besten X3D-Chip der letzten Generation feststellen – nur etwas weniger als 5 Prozent. Aber bei anderen hohen Arbeitslasten werden Sie bis zu 11 Prozent im Multithreading-Test von Cinebench 2024, 16 bis 19 Prozent in Blender und 16 Prozent in Photoshop sehen.

Bei Spielen zeigten unsere Benchmarks einen Durchschnitt von etwa 10 Prozent in allen vier Titeln, die wir getestet haben.

Aber wie sieht es im Vergleich zum 9950X aus, AMDs stärkster CPU ohne 3D-V-Cache? Der neue 9950X3D kann bei Produktivitätsbenchmarks sogar mit dem 9950X mithalten. Konkrete Zahlen finden Sie im Bericht von Paul Alcorn bei Tom’s Hardware. Bei den Standardeinstellungen zeigt der 9950X3D im Multithreading-Test von Cinebench, POV-Ray, V-Ray, Blender, Handbrake und y-cruncher eine durchschnittliche Verbesserung von etwa 1,5 Prozent gegenüber dem Standard-9950X, also immer noch innerhalb der Fehlermarge. Die beiden liefern also eine ähnliche Leistung bei der Erstellung von Inhalten.

Was das Spielen angeht, so zeigt der Vergleich zwischen dem 9950X und dem 9950X3D, dass letzterer bei 1080p einen großen Leistungssprung macht. Zur Erinnerung: Die Reviewer testen mit niedrigeren Auflösungen, um die CPU-Leistung besser beurteilen zu können, da sich bei niedrigeren Auflösungen die Arbeitslast von der GPU auf die CPU verlagert. Tom’s Hardware beziffert diesen Zuwachs auf durchschnittlich 30 Prozent bei 16 Spielen. Das ist ein großer Gewinn.

Alles in allem ist der 9950X3D wirklich das Flaggschiff von AMD, wenn Sie auf der Suche nach einer hohen Leistung in allen Bereichen sind – ohne Einschränkungen.

Der 9950X3D setzt den Sieg über Intel fort

Wie wir in unserem Überblick über den 9800X3D im letzten November berichtet haben, hat AMDs X3D-Chip der Mittelklasse Intels besten Consumer-Chip, den Core Ultra 9 285K, in die Knie gezwungen:

“In den vier Spielen, die wir getestet haben, läuft der Ryzen 7 9800X3D bei einer Auflösung von 1080p durchschnittlich 25 Prozent schneller als der 285K. Das ist ein unerhörter Abstand, der durch die Ergebnisse in Total War Warhammer 3, das auf allen von uns getesteten Prozessoren ähnlich läuft, noch weiter nach unten gezogen wird. Wenn Sie das herausnehmen, läuft der 9800X3D satte 30 Prozent schneller als Intels größter Hund. In Cyberpunk 2077 mit deaktiviertem Raytracing ist sie 45 Prozent schneller als die 285K.”

Während die Testberichte im Internet eine nahezu gleiche Leistung zwischen dem Ryzen 9 9950X3D und dem Ryzen 7 9800X3D zeigen, ist es die Mischung aus überlegener Spiel- und Produktivitätsleistung, die den 9950X3D über andere CPUs katapultiert. Tatsächlich wird Intels aktuelles Flaggschiff nicht nur von AMDs besten Teilen, sondern auch von seinem eigenen Prozessor der letzten Generation, dem Core i9-14900K, übertroffen.

Der Core Ultra 9 285K kann nur in ausgewählten Produktivitäts-Benchmarks mithalten, wo er knapp am 9950X3D vorbeischrammt – wenn Sie also bestimmte Arbeitslasten haben, könnte er immer noch die bessere Wahl sein. Aber bei den reinen Zahlen ist der Unterschied gering, wenn Sie den 9950X3D auf den Standardeinstellungen belassen – und er verschwindet fast ganz, wenn Sie das PBO für den 9950X3D aktivieren, was ihm einen zusätzlichen Schub verleiht.

Sie zahlen weniger für Intel- und AMD-Alternativen

Intel kann einen Punkt machen, nämlich beim Preis. Den Intel Core Ultra 9 285K bekommen Sie bereits ab 650 Euro. Dies ist jedoch nicht der einzige Chip mit einem Kostenvorteil. Noch mehr sparen Sie bei AMDs eigenem Ryzen 7 9800X3D zu Preisen ab 550 Euro. Als 8-Kern- und 16-Thread-CPU schlägt er sich wacker in Anwendungsszenarien und die Spieleleistung kann gut mit dem 9950X3D mithalten. Und den bisherigen Desktop-König AMD Ryzen 9 9950X bekommen Sie bereits ab 650 Euro.

Sofern Sie den Intel Core Ultra 9 285K nicht für spezielle Produktivitätsaufgaben benötigen, die Team Blue bevorzugen, werden diejenigen, die sich hauptsächlich auf die Produktivität konzentrieren, mit dem 9950X von AMD das meiste für ihr Geld bekommen. Gamer, die Spitzenleistung suchen, können sich auf den Ryzen 7 9800X3D stützen, es sei denn, sie wollen wirklich Geld sparen und auf den älteren Intel Core i9-14900K zurückgreifen.

Im Grunde genommen müssen Sie, wenn Sie die Leistung einer Consumer-CPU uneingeschränkt nutzen möchten, mehr dafür bezahlen – aber Sie bekommen viel für Ihr Geld.

Mehr Rechenleistung, höherer Stromverbrauch

Beim Ryzen 9000X3D hat AMD den zusätzlichen L3-Cache an der Unterseite des Chips untergebracht, anstatt ihn oben zu stapeln – so konnte das Unternehmen mehr Strom durch die Chips leiten.

Dementsprechend hat sich die TDP des 9950X3D gegenüber dem 7950X3D um 50 auf 170 Watt erhöht. Der zusätzliche Strom hilft zwar der Leistung, aber wie Sie sich denken können, erhöht sich dadurch auch der Stromverbrauch – sofern Sie volle Rechenleistung des 16-Kerners auch ausschöpfen.

Als wir den Multi-Thread-Benchmark von Cinebench R24 durchführten, stieg die Gesamtleistungsaufnahme des Systems im Durchschnitt um etwa 70 Watt bzw. 27 Prozent.

Im Leerlauf war die Gesamtleistungsaufnahme unseres Test-Systems mit dem 9950X3D niedriger und lag etwa 10 Watt unter der des 7950X3D. Dieser Chip ist zwar effizienter, verbraucht aber dennoch mehr Strom.

Für Menschen, die diese Art von Leistung benötigen, wird dieser Unterschied im Energieverbrauch wahrscheinlich nicht allzu sehr ins Gewicht fallen – selbst bei den heutigen Kilowattstunden-Tarifen. Aber das und die potenzielle zusätzliche Wärmeentwicklung sollten Käufer berücksichtigt.

Wer sollte den Ryzen 9 9950X3D kaufen?

Es ist schon eine Weile her, dass es eine High-End-CPU ohne Schwächen zu kaufen gab. Leistung, Energieverbrauch, Preis und Windows-Optimierung, der 9950X3D überzeugt in allen Szenarien. Eine Wohltat für Gamer, Kreative und Enthusiasten, die in letzten Jahren Instabilitätsprobleme des 14900K, schwacher Gaming-Power des 285K und anfänglichen Leistungsschwächen des Ryzen 9000 erleben mussten.

Aber der AMD Ryzen 9 9950X3D scheint diesen Trend zu durchbrechen. Zunächst einmal stimmten unsere Benchmarks mit den uns von AMD zur Verfügung gestellten Werten überein, was uns zuversichtlich stimmt, dass das, was wir gesehen haben, auch das ist, was Sie bekommen werden.

Noch wichtiger ist, dass der 9950X3D, wie bereits erwähnt, einfach ein wilder Chip ist, der hohe Bildwiederholraten liefert und sich mit gleicher Leichtigkeit durch harte Produktivitätsaufgaben kämpft. Seine aktive Leistungsaufnahme ist zwar höher, aber der Anstieg ist für jeden, der kompromisslose Desktop-Leistung erwartet, tolerierbar.

Allerdings braucht nicht jeder einen Chip mit maximaler Leistung. Wenn Ihre normale PC-Nutzung nur in eine Richtung geht, bietet AMD günstigere Alternativen mit ähnlicher Leistung für Produktivität oder Spiele.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation PCWorld und wurde aus dem Englischen übersetzt und lokalisiert. (PC-Welt)