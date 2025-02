AMD hat James Blackman zum EMEA Head of VAR & SI Commercial Sales bei AMD ernannt. Blackman bringt insgesamt über 30 Jahre Erfahrung für seine Aufgabe mit, bei AMD ist er seit 2018. Er betreute bisher - erst regional, dann europaweit und schließlich weltweit - das AMD-Geschäft mit HP.

"Mit seinem starken Vertriebshintergrund wird sich James Blackman auf den Aufbau eines starken Channel-Vertriebs für AMD in der gesamten EMEA-Region konzentrieren", teilt der Hersteller mit. "Seine Expertise wird entscheidend dazu beitragen, Partner dabei zu unterstützen, die technologischen Vorteile von AMD bei einer Vielzahl von Value-Added-Resellern und Systemintegratoren zu nutzen". Potenzial sieht AMD dabei vor allem bei High-Performance-Computing, in Bereichen, in denen Nachhaltigkeit wichtig ist sowie im Zusammenhang mit KI.

Mit der Ernennung von Blackman unterstreiche AMD, seine Ziele "Channel-Partnerschaften zu stärken und seine Reichweite in der EMEA-Region zu erweitern", erklärt das Unternehmen. "Er wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Partner in die Lage zu versetzen, ihren Kunden innovative Lösungen anzubieten und dabei die bahnbrechenden Technologien von AMD zu nutzen."

