Der bisherige Geschäftsführer und CEO der Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH, Ammar Alkassar, verlässt das Unternehmen zum 31. Dezember 2017 und legt somit auch seine Aufgaben als Geschäftsführer nieder. Der Diplom-Informatiker übernahm die Rolle im Zuge des Erwerbs der von ihm gegründeten saarländischen Sirrix AG durch Rohde & Schwarz im Jahr 2015.

Alkassars Sirrix AG entstand 2005 aus einem Projekt des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Bis zur Übernahme durch den Elektronikkonzern kamen noch Niederlassungen in Bochum und Darmstadt hinzu. Die Schwerpunkte lagen auf Sicherheitslösungen mit künstlicher Intelligenz wie etwa "Browser in the Box", die nun von Rohde & Schwarz vermarktet wird.

Bis zu einer Neubesetzung des CEO wird der zweite gleichberechtigte Geschäftsführer und CFO, Reik Hesselbarth, die Führung des Unternehmens wahrnehmen.

» Webinar mit Kaspersky Lab am 21. November In dem kostenlosen Kaspersky-Webinar am 21. November erfahren Sie, wie Sie margenstarkes Security-Geschäft mit so vielen Kunden wie noch nie betreiben können. Hier anmelden!

Peter Riedel, Geschäftsführer der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG: "Wir bedauern den Schritt von Ammar Alkassar, da er großen Anteil an der Entwicklung des Bereiches Cybersicherheit innerhalb unseres Unternehmens, hat. Wir danken ihm für seine Arbeit in den letzten zwei Jahren und sind uns sicher, dass wir auch in Zukunft im Bereich Cybersicherheit von Ammar Alkassar hören, lesen und sehen werden."

"Bestandteil des Wechsels der Sirrix zu Rohde & Schwarz war es, das Unternehmen und weitere Akquisitionen in Konzernstrukturen zu integrieren. Dieser Weg ist abgeschlossen. Insofern ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, die Führung abzugeben und neue Herausforderungen außerhalb des Unternehmens anzugehen. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass die Schaffung eines Cybersecurity-Bereichs bei Rohde & Schwarz der richtige Schritt war", erklärt Ammar Alkassar. (KEW)