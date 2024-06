Das Ergebnis der Kooperation zwischen dem deutschen Shop-System-Hersteller und dem niederländischen Anbieter der Marktplatz-Integrationsplattform wurde auf dem Shopware Community Day am 16. Mai 2024 in Duisburg verkündet. Das Produkt heißt "Shopware Multichannel Connect" und es bindet die Shopware-Shops direkt an über 950 Online-Marktplätze an, darunter Amazon, Zalando, Bol, Otto und eBay. Damit können Online-Händler ihre Präsenz in diesen Marktplätzen zentral verwalten. Konkret bedeutet dies, dass alle - im Shopware-Shop-Systeme vorgenommenen - Änderungen an Produktinformationen, Lagerbeständen, Bestellungen und Preisen automatisch in den Marktplätzen abgebildet werden.

Shopware Multichannel Connect sorgt laut ChannelEnginge außerdem dafür, dass alle Feature-Updates in den Marktplätzen berücksichtigt werden, genauso wie neu hinzukommende Marktplätze.

Jorrit Steinz, CEO von ChannelEngine, erklärt es noch etwas genauer: "Unser Produkt revolutioniert die Art und Weise, wie Shopware-Händler ihr Geschäft ausbauen können, indem sie nahtlos neue Vertriebskanäle aktivieren und internationale Märkte erreichen. Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt in unserer Mission, den globalen E-Commerce zu vereinfachen und Händlern zu ermöglichen, das immense Potenzial von Online-Marktplätzen zu nutzen und ihr eigenes Geschäft effizient zu skalieren", so der ChannelEngine-Chef weiter. Seiner Meinung nach werden auch die in Shopware-Shop-Systemen einkaufenden Kunden die leichtere Bedienbarkeit der Software zu spüren bekommen.

Shopwares Europa-Chef Alexey Pronin erläutert die Gründe für die Zusammenarbeit mti ChannelEngine: "Immer mehr Online-Händer suchen nach schnellen und effizienten Wegen, um ihr digitales Geschäft auszubauen, neue Kanäle zu erschließen und ihre E-Commerce-Aktivitäten zu internationalisieren. Unser Multichannel Connect-Angebot in Partnerschaft mit ChannelEngine hilft ihnen dabei."



Mehr zu Shopware:

Shopware Community Day 2024

Neuer CFO

Als Arbeitgeber beliebt

VR-Shopping

Internationalisierung schreitet voran

Shopware Community Day 2023