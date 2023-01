André Grzenia war bisher Senior Manager Strategic Accounts bei Ingram Micro und verantwortet nun als Director Digital Platform Success die Vertriebsaktivitäten rund um die Experience Platform Ingram Micro Xvantage. Er berichtet an Veronika Kirschmer, Executive Director Business Enablement.

Xvantage wurde im September 2022 gestartet und ist, laut Ingram Micro, eine vollständig digitale und intelligente, selbstlernende globale Experience-Plattform. Sie soll von Kunden, Herstellern und Mitarbeitern über eine einheitliche Benutzeroberfläche genutzt werden, um das gesamte Geschäft mit Produkten, Dienstleistungen, Software und Cloud sowie Lösungen zusammenzuführen.

Bessere Kundenerfahrung und Wachstum

Grzenia bringt über acht Jahre Vertriebs- und Distributionserfahrung in verschiedenen Positionen bei Ingram Micro mit und soll beim Aufbau der Abteilung Digital Sales eng mit General Sales, den Vendor Business Units sowie dem Marketing zusammenarbeiten. Dabei sollen dem Kunden die Möglichkeiten und Vorteile der Plattform nahegebracht werden, um mit den angebotenen Lösungen und Mehrwerten das gemeinsame Wachstum voranzutreiben. Nach seinem Studium war Grzenia rund fünf Jahre bei der VUD GmbH im Projektmanagement beschäftigt, bevor er 2014 zu Ingram Micro wechselte.

"Wir freuen uns sehr, dass mit André Grzenia nun ein Vertriebsprofi das digitale Business von Ingram Micro rund um die Experience Platform Xvantage verantworten wird", sagt Veronika Kirschmer. "Sein Schwerpunkt wird darauf liegen, unseren Kunden zu vermitteln, wie sie dank Xvantage wertvolle Impulse und Einblicke für ihr Business gewinnen und in vollem Umfang von den angebotenen Funktionalitäten profitieren können."

"Ich begleite den Roll-out von Xvantage seit Beginn mit großer Begeisterung und bin überzeugt, dass unsere Kunden nachhaltig von den digitalen Möglichkeiten profitieren werden", erklärt André Grzenia. "Ich bin sehr gespannt darauf, in engem Schulterschluss mit unserem Sales-, Hersteller- und Marketing-Team unsere Kunden auf ihrer Reise in die digitale Zukunft der Distribution zu begleiten und ihnen so echte Mehrwerte für die Transformation ihres Geschäfts zu liefern und die Zusammenarbeit effektiv und gewinnbringend zu gestalten."

Weitere Informationen über die "Experience Platform Xvantage" von Ingram Micro erhalten interessierte Händler unter diesem Link.