Andrea Trapp kann auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Leitung verteilter Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams zurückgreifen. In ihrer neuen Rolle verantwortet die 51-Jährige von München aus die Vertriebsaktivitäten in EMEA, Asia Pacific und Japan. Zuvor war Trapp für den Ausbau des Geschäfts von Dropbox und der 2019 akquirierten HelloSign für die Regionen Zentral- und Nordeuropa zuständig, seit April 2020 als Director of Business für ganz EMEA.

Vor Dropbox war die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Expertin für Change Management 20 Jahre in Führungs- oder Vorstandspositionen internationaler Unternehmen tätig. Sie kam als Area VP Sales Europe von Oracle, wo sie einst in den 90er-Jahren ihre Karriere begann. Weitere Expertise sammelte Trapp von 2014 bis 2016 als Managing Director beim SaaS-Provider Textura oder als Gebietsdirektorin Europa bei Conject.

„Wir schätzen es sehr, in diesen bewegten Zeiten auf eine bewährte Top-Managerin wie Andrea Trapp vertrauen zu können, die unsere Teams in EMEA und fortan auch in APJ zum erfolgreichen Ausbau unseres Geschäfts führen wird“, erklärt CCO Debbie Dunnam von Dropbox, an die Andrea Trapp direkt berichtet. „Wir sehen uns in der Verantwortung, die Zukunft der Arbeitswelt aktiv mitzugestalten, und möchten den Erfolg unserer Kundinnen und Kunden weltweit durch unsere Expertise, Kultur und Tools bestmöglich unterstützen.“

Zukunft ohne Büro-Niederlassungen

Die kalifornische Dropbox verfolgt die „Virtual First Strategy”, bei der die gesamte Belegschaft von Dropbox weltweit - auch über das Ende der Pandemie hinaus - nicht an festen Schreibtischen in lokalen Büros arbeiten wird. Die 12 weltweiten Büros, darunter zwei in Deutschland, werden zu Dropbox Studios umgebaut oder durch Co-Working Spaces ersetzt. Dadurch möchte Dropbox gleichberechtigter und diverser werden.

„Unser Virtual First Modell ermöglicht es, meine Teams ortsungebunden zu führen“, sagt Andrea Trapp. „Aus meiner Erfahrung entstehen in verteilt arbeitenden Teams ganz neue Möglichkeiten, um Gleichberechtigung zu stärken und Innovationspotentiale zu heben. Ich freue mich auf grenzübergreifende Kollaboration, um Synergien für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen.”