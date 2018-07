Der Aufsichtsrat der Datagroup SE hat die Erweiterung des Vorstands um die Position des Chief Production Officer beschlossen. Andreas Baresel übernimmt diese Funktion mit dem Start des neuen Geschäftsjahres zum 01. Oktober 2018 mit der Aufgabe, die einzelnen Service-Einheiten innerhalb des Konzerns übergreifend zu leiten.

Dabei wird Baresel die Verantwortung für die Leitungs- und Koordinationsaufgabe als Vorstand übernehmen und gleichzeitig operativer Geschäftsführer der so genannten IT-Fabriken werden. So werde sichergestellt, dass die überaus komplexen Corbox-Services ideal aufeinander abgestimmt produziert werden, heißt es aus der Zentrale in Pliezhausen.

Mit Corbox können sich Kunden modulare Services für die Nutzung von Private-, Public- und Hybrid-Cloud, Application Management oder etwa den Betrieb von SAP-Systemlandschaften zusammenstellen.

Baresel arbeitet seit 2012 als Director der Datagroup Business Solutions, wo er die Entwicklung des IT-Services-Geschäfts in Süd-Deutschland verantwortete und seit 2016 als Geschäftsführer fungiert. Weitere Erfahrungen sammelte der 43-jährige Diplom-Kaufmann als Geschäftsbereichsleiter und Manager bei Thales sowie Consinto, die inzwischen zu Datagroup Business Solution firmiert sind. Davor war Baresel von 2001 bis 2006 als BDM bei der ESG tätig.

"Ich freue mich, dass Andreas Baresel den Vorstand mit dieser neu geschaffenen Position ergänzen wird", erklärt Datagroup-CEO Max H.-H. Schaber. "Wir wollen die IT-Fabriken koordinieren, um für unsere Kunden den bestmöglichen Service aus einer Hand zu bieten."