Es war wohl keine leichte Entscheidung für Andreas Bechthold, seinen Job als Regional Vice President DACH und Osteuropa bei Infinigate an den Nagel zu hängen. ""Es war eine lange und bereichernde Karriere bei Infinigate, und ich bin dankbar für diese Chance", erklärt Bechtold. Nach 33 Jahren in der IT-Branche und 24 Jahren bei dem Value Added Distributor sei es "Zeit für eine Veränderung".

Bechtold zieht es nun zu neuen "Abenteuern". Er ist sich aber sicher, dass der von ihm begonnene Weg weiterhin fortgesetzt wird: "Ich bin überzeugt, dass das Management-Team das Unternehmen zu weiterem Erfolg führen wird", meint er.

Führungsquartett mit Scicolone, Marohn und Erbguth

Klaus Schlichtherle, CEO der Infinigate Group, würdigt Bechtolds langjähriges Engagement für Infinigate und den großen Beitrag, den er zum Wachstum des Unternehmens geleistet hat. "Unter seiner Führung und Verantwortung hat sich ein sehr motiviertes und effektives Team entwickelt. Wir werden ihn vermissen und wünschen ihm im Namen des Unternehmens alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt", bekräftigt Schlichtherle.

Ab dem 1. Januar 2025 wird André Stark neuer Geschäftsführer für Deutschland, der zusammen mit Robert Scicolone, Anja Marohn und Jan Erbguth ein neues Führungsteam bilden wird. Bechtold wird bis zu diesem Zeitpunkt bei Infinigate bleiben, um einen reibungslosen Übergang für das Team zu gewährleisten.

Auf was sich André Stark bei seiner neuen Tätigkeit bei Infinigate besonders freut, erfahrt Ihr auf der nächsten Seite: