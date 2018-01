Die Tech Data Europe GmbH ernennt den gelernten Techniker und Manager Andreas Roth zum neuen Business Unit Director GCC für Deutschland und Österreich. Roth gehört seit über 20 Jahren der IT-Branche an und kann auf Vertriebserfahrungen bei Herstellern, Distribution und Systemintegratoren verweisen. Andreas Roth berichtet an David House, Sales Director GCC Europe.

Roth war in den letzten zwei Jahren als Interim Sales Manager und Consultant für Dell, Arrow und Puls tätig. Von 2013 bis 2016 leitete er als Vertriebschef für Kontron die Region Zentraleuropa, davor war er über fünf Jahren in der gleichen Position für Advantech verantwortlich. Zu Beginn seiner Karriere war Roth als Projekt- und Key Account Manager in führenden Unternehmen der Elektronik- und Automatisierungs-Branche aktiv.

"Ich freue mich sehr, mit Andreas Roth einen so erfahrenen Manager für unsere GCC-Organisation gewonnen zu haben. Wir sind damit unserem Ziel, in ganz Europa hoch qualifizierte und leistungsstarke Teams aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen", kommentiert David House, Sales Director GCC Europe bei Tech Data, und bedankt sich bei Oliver Kaiser, Director Endpoint Solutions der Tech Data Deutschland, für die zwischenzeitliche Leitung des Geschäftsbereich GCC. (KEW)

