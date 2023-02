Lange hat es nicht gedauert, dass Andreas Ruhland wieder im Channel aufgetaucht ist: Der Mitte 2022 überraschend bei Also Deutschland ausgeschiedene Sprecher der Geschäftsführung erweitert nun die Vorstandsriege beim Büroversender Böttcher AG.

Ruhland soll bei dem Onliner mit Schwerpunkt B2B-Bürobedarf den Sortimentsausbau sowie die Weiterentwicklung und Sicherung der Einkaufskonditionen verantworten. "Es freut mich außerordentlich, dass es uns nach kurzer, aber intensiver Suche gelungen ist, einen Fachmann, wie Andreas Ruhland für die Böttcher AG zu gewinnen", bekräftigt Udo Böttcher, Gründer und Vorstand der Böttcher AG. Er setzt auf die "über 20-jährigen Berufserfahrung in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, E-Commerce, Marketing, Logistik und Produktmanagement" des ehemaligen Also-Managers.

Andreas Ruhland gehörte der Geschäftsführung bei Also Deutshcland seit Mai 2018 an. Zuvor führte er seit 2015 die Geschäfte der Also-AV-Tochter Medium, zu der er zunächst als Leiter Produktmanagement, Einkauf und Marketing kam. Zwischenzeitlich war Herr Ruhland in diversen Führungspositionen beim Münchner Distributor Tech Data (jetzt TD Synnex) und beim Hersteller Belkin tätig. Zwischen 2008 und 2012 leitete Ruhland die Business Unit Retail & Fulfillment bei Also in Straubing.

Spitzenposition festigen

Ruhland ist sich den Herausforderungen bewusst, die seine neue Aufgabe mit sich bringen wird und freut sich über das in ihn gesetzte Vertrauen: "Wenn es um Bürobedarf jeglicher Art geht, ist die Böttcher AG Deutschlands Nummer eins. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt es, diese Spitzenposition zu festigen und weitere Sortimente auszubauen", erklärt er.

Böttcher zählt nach eigenen Angaben gut sieben Millionen Kunden, davon rund drei Millionen Geschäftskunden. 2021 erzielte das E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Jena 580 Millionen Euro Umsatz. Derzeit sind bei Bötcher über 680 Mitarbeiter beschäftigt.

