Unter anderem für die Partnerschaft mit dem deutschen Technologieunternehmen Megware, die Hardware- und Softwarelösungen auf Basis von Graphcores IPU-M2000 und IPU-POD64 für Rechenzentren anbieten, wurde mit Andreas Scheffer ein erfahrener Deutschland-Chef installiert. Als Territory Manager Central Europe und Automotive EMEA soll Scheffer von München aus die deutschen Kunden und Partner von Graphcore betreuen und das Deutschlandgeschäft des Chip-Herstellers ausbauen.

Mit Andreas Scheffer konnte Graphcore einen sehr erfahrenen Manager gewinnen, der 17 Jahre lang das Deutschlandgeschäft von Xilinx geleitet hat. Davor war der gelernte Diplom-Ingenieur (FH) unter anderem als Global Account Director und Area Sales Director Central Europe für den EDA-Softwareanbieter Cadence tätig. Weitere Stationen davor waren Tektronix, Mentor Graphics und Viewlogic.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Megware, um die Reichweite von Graphcore in Deutschland, der Schweiz und Österreich auszubauen“, so Scheffer. „Unsere Kunden wollen Zugang zur leistungsfähigsten KI-Computing-Lösung haben – und den erhalten sie jetzt, während sie weiterhin mit einem der zuverlässigsten Partner in der Branche zusammenarbeiten.“