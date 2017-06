Als Business Developer verstärkt Andreas Schulz die Michael Telecom AG unter anderem bei Aufbau und Vertrieb der neuen Geschäftsfelder "Digitale Kommunikation am POS" und "Digital Signage".

Der Einsatz digitaler Werbe- und Informationssysteme wird in Zukunft weiter zunehmen und die Bohmter sind nun dabei, sich in diesem Bereich professionell aufzustellen. Das Knowhow des Güstrower Profi-Verkäufers kommt dabei nicht nur der Michael Telecom, sondern auch den Kunden zugute, so der Grossist.

Schulz ist gelernter Koch und hat sich danach zum Vertriebsspezialisten weitergebildet. Von 2008 bis 2014 war er etwa als Gebietsleiter für Mobilcom-Debitel unterwegs. Ab 2015 war er dann Geschäftsführer der POS-Cockpit GmbH, einem Startup zum Thema Warenpräsentation am POS, die auch mit der Michael Telecom AG seit August 2016 in Kooperation steht.

"Wir freuen uns, mit Andy einen echten Vertriebsprofi und Kenner der Branche für uns gewonnen zu haben", erklärt Magnus Michael, Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist der Michael Telecom AG. "Wir hatten bereits in der Vergangenheit gemeinsame Projekte. Umso schöner, dass wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit nun intensivieren können." (KEW)

