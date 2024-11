Nobix wurde 2022 als Kooperation von mittelständischen IT-Systemhäusern aus Bayern und Baden-Württemberg gegründet. Aktuell zählen folgende Mitglieder zu der Systemhausgruppe:

Systemhaus Bissinger aus Gundelfingen an der Donau

Kemmler Kopier Systeme aus Kaiserslautern

Druck-Los aus Stuttgart

Kuhnt IT aus Welzheim bei Stuttgart

Mitte November 2024 beschäftigte die Nobix Group rund 230 Mitarbeiter. Der IT-Dienstleister ist an insgesamt sechs Standorten in Süddeutschland (auch in München, Pirmasens und Landau in der Pfalz) vertreten und versorgt von dort aus 7.600 Kunden mit IT-Services.

Die Nobix Group verfolgt den Plan, als führender Managed-Service-Providern (MSP) dem deutschen Mittelstand die passenden Lösungen den Bereichen IT-Infrastruktur, Cybersecurity, Modern Workplace, DATEV, Druck-Services und Dokumentenmanagement zukommen zu lassen. Um dieses Ziel zeitnah zu erreichen, verpflichtete Nobix am 1. November 2024 Andreas Török als Co-CEO. Zusammen mit dem bestehenden CEO Jörg Radler soll er das Wachstum der Gruppe beschleunigen.

Andreas Török verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der IT-Branche. Zuletzt war er als Geschäftsführer für das Managed Services- und Cloud-Geschäft bei der netgo Group verantwortlich. Zuvor hatte er unterschiedlichen leitenden Positionen bei Computacenter und Fujitsu inne. Mit frischen Ideen und dem in den letzten Jahren erworbenen Know-how soll Török die digitale Transformation bei den Nobix-Kunden vorantreiben und die Systemhausgruppe als marktführenden MSP im Mittelstand etablieren.

Mehr zu Nobix:

Jörg Radler wird Geschäftsführer der Bissinger Unternehmensgrupp (Oktober 2022)

Andreas Török auf dem cmc-Kongress (April 2024)



Mehr zu netgo:

Jacques Diaz tritt seinen neuen Job als CEO an (September 2024)

Matthias Lorz wechselt zu Citadelle (November 2024)

Kanzlei-Software (Mai 2023)