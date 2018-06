Andreas von Lowtzow hat die Verantwortung für das globale Channel-Geschäft bei Matrix42 übernommen. Als Director Channel & Alliances soll der 52-Jährige das Partnergeschäft des Unternehmens weltweit weiter ausbauen und ein Channel-Modell realisieren.

Weiterhin gehören Akquise und Einführung neuer Partner zu seinen Aufgaben sowie die Entwicklung eines entsprechenden Teams. Außerdem soll er die Zusammenarbeit mit den Value Partnern des Unternehmens stärken, um so eine nachhaltige Vertrauensbasis zu etablieren.

Andreas von Lowtzow ist seit 20 Jahren im IT- und Softwarebereich tätig, davon 18 Jahre im Partnerbusiness. Er bekleidete diverse Vertriebs- und Managementpositionen, unter anderem bei NetApp, Virtual Instruments, Bechtle oder zuletzt als Senior Partner Manager DACH beim Social Media-Profi Hootsuite. Dabei könne er Erfolge beim Auf- und Umbau von Vertriebsstrukturen, beim Aufbau von Partnermodellen und der Entwicklung von Channel-Kampagnen nachweisen, heißt es weiter aus Frankfurt.

"Das Channel-Geschäft ist eine unserer strategischen Säulen", erklärt Nico Pfaff, VP Sales bei Matrix42. "2017 haben wir bereits 55 Prozent unseres weltweiten Umsatzes über Partner generiert. Bis 2020 wollen wir den Partneranteil auf mindestens 80 Prozent erhöhen. Mit Andreas von Lowtzow haben wir einen Manager gewonnen, der die nötige Erfahrung und Durchsetzungskraft hat, um unsere Channel-Strategie konsequent weiter umzusetzen."

"Für Matrix42 den Channel international aufzubauen und in der DACH-Region nachhaltig zu strukturieren, ist eine spannende Herausforderung für mich", so Andreas von Lowtzow. "Ich freue mich auf die Arbeit in diesem wachstumsstarken Unternehmen mit solidem deutschem Hintergrund. Was mich an der Aufgabe besonders reizt sind die Vielfältigkeit und der Gestaltungsspielraum. Ich lasse mich nach 100 Tagen gerne an der Zufriedenheit der Partner und den Zahlen messen!"

Hier lesen Sie weitere wichtige Personalmeldungen.