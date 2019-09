Die Funktion „Intelligente Antwort“ schlägt jetzt mögliche Aktionen vor. Wenn euch also jemand eine Nachricht mit einer Adresse oder einem YouTube-Video schickt, wird der Nutzer gefragt, ob er eine Route zu dieser Adresse in Google Maps aufrufen oder das Video in YouTube öffnen möchte. „Intelligente Antwort“ funktioniert jetzt auf allen beliebten Messaging-Apps.

In den Systemeinstellungen kann die neue Gestensteuerung aktiviert werden, mit der die Nutzung größerer Edge-to-Edge-Displays optimiert wird. Mit einfachen Wischbewegungen kann man beispielsweise einen Schritt zurück gehen, den Startbildschirm aufrufen und zwischen Apps hin und her wechseln.

Nur einmal mit dem Finger tippen und die Funktion „Automatische Untertitel“ blendet in Videos, Podcasts und Sprachnachrichten Untertitel ein. Das funktioniert in jeder App inklusive den eigenen Aufnahmen. Die Funktion "Automatische Untertitel“ wird in diesem Herbst zuerst für Pixel-Geräte verfügbar sein - und dies zum Start auch nur in englischer Sprache.