Google liefert wie erwartet ab sofort das neue Android 15 aus. Zunächst aber nur für seine Pixel-Geräte. Mit dem Start von Android 15 stehen damit auch drei wichtige neue Sicherheitsfunktionen für Android bereit.

Allerdings hatte Google bereits vor einigen Tagen damit begonnen, die im Frühsommer 2024 angekündigten neuen Sicherheitsfunktionen für gestohlene Android-Smartphones an Handys mit älteren Android-Versionen auszuliefern, wie The Verge damals berichtete. Unabhängig von Android 15. Die neuen Features können den eigentlichen Diebstahl zwar nicht verhindern, erschweren den Dieben aber den Zugriff auf die gestohlenen Smartphones.

Auf Englisch heißen die neuen Schutzmaßnahmen “Theft Detection Lock” (“Diebstahlschutz mit Diebstahl-Displaysperre”), “Offline Device Lock” und “Remote Lock”. Wobei sich die Anwenderberichte dazu unterscheiden, welche dieser drei neuen Sicherheitsfunktionen jetzt tatsächlich verfügbar sind. Die meisten Nutzer, die jetzt neue Sicherheitsfunktionen auf ihren Androiden entdecken, berichten von Theft Detection Lock und Offline Device Lock. Einige andere aber melden das Vorhandensein von Remote Lock, wie man hier auf Reddit lesen kann.

Theft Detection Lock: KI erkennt typische Bewegungsmuster eines Handy-Diebstahls

“Theft Detection Lock” nutzt die Kraft der KI, um zu erkennen, ob Ihnen jemand Ihr Smartphone aus der Hand reißt und versucht, damit zu Fuß, per Fahrrad oder per Auto zu entkommen. Wenn ein Diebstahl derart erkannt wird, wird Ihr Smartphone schnell gesperrt, damit Ihre Informationen nicht in die falschen Hände geraten.

Die KI soll also typische Bewegungsmuster eines solchen Handy-Diebstahls erkennen, also das Wegrennen oder Wegfahren des Diebs mit dem Handy. Sie müssen die Diebstahl-Displaysperre aber erst unter “Einstellungen, Google, Google-Dienste, Diebstahlschutz” aktivieren.

Offline Device Lock: Gerät ist für längere Zeit offline

Bei “Offline Device Lock” wiederum erkennt die KI, dass ein Dieb versucht, die Verbindung zu einem gestohlenen Smartphone für längere Zeit zu trennen. Diese Offline-Gerätesperre sperrt dann automatisch Ihren Bildschirm, um Ihre Daten zu schützen, auch wenn das gestohlene Handy nicht am Netz ist. Android soll auch anhand anderer Anzeichen erkennen, ob sich das Gerät in den falschen Händen befinden könnte. So wird beispielsweise der Bildschirm Ihres Geräts gesperrt, wenn zu viele fehlgeschlagene Authentifizierungsversuche unternommen werden.

Remote Lock: Handy aus der Ferne sperren

Bei der dritten Neuerung, “Remote Lock”, können Sie Ihr Android-Gerät per Fernzugriff sperren. Und zwar nur mit Ihrer Telefonnummer und einer kurzen Sicherheitsabfrage von einem beliebigen Gerät aus. Dadurch sollen Sie Zeit gewinnen, um Ihre Kontodaten wiederherzustellen und auf zusätzliche Optionen in Find My Device zuzugreifen, wie zum Beispiel das Senden eines Befehls zum vollständigen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, um das Gerät vollständig zu löschen.

Auslieferung hat jetzt begonnen

Google hat gestern mit der Auslieferung von Android 15 an seine Pixel-Smartphones begonnen. Für ältere Android-Versionen liefert Google die neuen Sicherheitsfunktionen separat seit circa dem 7. Oktober 2024 aus: “Theft Detection Lock” und “Offline Device Lock” sowie anscheinend auch “Remote Lock”. Allerdings stehen die neuen Sicherheits-Features noch nicht auf allen Geräten mit älteren Androidversionen zur Verfügung, sondern die Auslieferung scheint sich von Gerät zu Gerät zu unterscheiden. Alle Android-Versionen bis hin zu Android 10 sollen Theft Detection Lock und Offline Device Lock erhalten. Remote Lock soll es sogar bis zu Android 5 geben.

