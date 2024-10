Lange Zeit mussten Android-Nutzer auf eine neue Version ihres Betriebssystems hoffen. Doch nun hat das Warten ein Ende, zumindest für Besitzer von Pixel-Smartphones. Denn Google liefert Android 15 seit dem 15. Oktober 2024 für Pixel-Smartphones aus.

Wie üblich werden zuerst Googles hauseigene Pixel-Geräte mit der neuen Android-Version versorgt. Doch nach und nach werden auch weitere Hersteller das große Update ausrollen. Wenn es so weit ist, bekommen Android-Nutzer einige besondere Neuerungen spendiert, die in den letzten Monaten bereits vorgestellt wurden.

Android 15: Das ist alles neu

Diebstahlschutz per KI: Für besondere Aufmerksamkeit hat eine Funktion gesorgt, die es ermöglicht, Smartphones vor Diebstählen zu schützen. Wird es dem Besitzer unbemerkt aus der Tasche gezogen oder gar aus der Hand gerissen, sperrt sich das Smartphone automatisch. Außerdem erkennt die KI-Funktion, wenn jemand versucht, mit dem gestohlenen Gerät wegzulaufen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ordner für sensible Apps: Für mehr Sicherheit sorgt auch ein eigener Ordner für sensible Daten und Apps. Hier können Sie wichtige Anwendungen wie Banking-Apps oder Foto-Ordner ablegen und mit einem separaten Passwort sichern. Zudem kann der Ordner vor anderen Nutzern versteckt werden.

Besserer Malware-Schutz: Mit Android 15 startet auch eine neue Version von Google Play Protect, die vor dem Download schädlicher Apps schützt. Per KI werden Anwendungen in Echtzeit auf Malware untersucht und bei Bedarf vor der Installation gewarnt. Einziges Manko: Die verbesserte Analyse braucht einen sogenannten “Private Compute Core”, den es aktuell nur auf Pixel-Geräten und ausgewählten Geräten von Herstellern wie Honor, Oppo oder Nothing gibt.

Bessere Akku-Laufzeit und -Lebenszeit: Google hat Android 15 in Hinblick auf den Akku-Verbrauch optimiert. Im Standby- bzw. “Doze”-Modus sollen Geräte nun bis zu drei Stunden länger durchhalten. Außerdem sorgt ein Feature dafür, dass Smartphones nur auf 80 Prozent geladen werden, um den Akkuverschleiß zu verringern.

Bessere Benachrichtigungen: Auch Kleinigkeiten wie die Benachrichtigungen am Handy werden verbessert. So können bestimmte Benachrichtigungen mit anderen Vibrationsmustern versehen werden, um sie besser zu erkennen. Wenn zu viele Hinweistöne hintereinander kommen, werden sie zudem etwas leiser, um nicht zu stören.

Integrierte PDF-Bearbeitung: Eine weitere Funktion ist der integrierte PDF-Renderer, mit dem Dokumente direkt auf dem Smartphone unterschrieben und ausgefüllt werden können. Auch passwortgeschützte Dateien können so bearbeitet werden.

Selektives Screensharing: Wer nur einen Teil seines Bildschirms teilen möchte, aber nicht den ganzen Screen, kann das in Android 15 ganz einfach tun. So kann man etwa nur den Inhalt einer bestimmten App zeigen, aber nicht einkommende Nachrichten.

Satelliten-Uplink: Wer aufgrund einer schlechten Netzabdeckung öfter mal in Funklöchern landet, oder im Notfall schnell jemanden anrufen muss, kann das in Android 15 per Satelliten-Uplink tun. Das Smartphone verbindet sich dann direkt via Satellit. Allerdings ist noch nicht klar, wie genau das in Deutschland funktionieren wird. Bisher wurde die Funktion nur für USA und Pixel 9 Geräte getestet.

Wann bekommt mein Smartphone Android 15?

Zu Beginn werden die Pixel-Geräte wie das Google Pixel 9, 9 Pro, 8 oder 8a mit dem Update auf Android 15 versorgt. Ab dem Google Pixel 6 aufwärts bekommen alle Android 15 spendiert.

(PC-Welt/kk)