Was die Verbreitung angeht, tut sich Android 7 (Nougat) noch schwer, ist aber immerhin für immer mehr Geräte als Update verfügbar. Dennoch steht bereits die Nachfolge-Version in den Startlöchern. Google hat zum Start der Google I/O 2017 am 17. Mai 2017 weitere Details rund um die neue Android-Version verkündet. Es ist aber davon auszugehen, dass die neue Version unter dem Namen Android 8 und nicht dem Codenamen "O" erscheinen wird.

Dem aktuellen Stand zufolge wird Android 8 / Android O vermutlich ab August 2017 für folgende Geräte verfügbar sein (Hinweis: Die Liste wird ständig aktualisiert! Berücksichtigt sind bisher nur offiziell bestätigte Updates):

Google

Nexus 5X

Nexus 6P

Nexus Player

Pixel C

Pixel

Pixel XL

Sollten Sie eines dieser Geräte besitzen, dann können Sie eine Vorabversion von Android O bereits installieren. Wie das funktioniert, erläutern unsere Kollegen der PC-Welt in diesem Beitrag.

Bisher haben aber auch folgende Hersteller für bestimmte Modelle ein Update auf Android O angekündigt. Konkret zugesagt wurde das O-Update von Herstellern für...

Nokia (HMD Global)

Nokia 6

Nokia 5

Nokia 3

Oneplus

Oneplus 3

Oneplus 3T

Android O: Welche Süßspeise darf es diesmal sein?

Spannend ist da der Codename: Traditionell wählt Google hierfür den Namen einer Süßspeise, die nach Nougat dem Alphabet folgend bei Android 8 mit mit "O" beginnen wird. Als heißer Kandidat wird Android 8 Oreo gehandelt, vor allem weil sich die schmackhaften und in vielen Varianten erhältliche Kekse einer großen Beliebtheit erfreuen. Voraussetzung wäre allerdings, dass Google hierfür einen Pakt mit dem Hersteller Nabisco eingeht, der die Rechte an "Oreo" hält. Völlig abwegig ist dies aber nicht, denn für Android 4.4 hatte Google im Jahr 2013 mit Nestlé eine Partnerschaft geschlossen und den Codenamen "Kitkat" gewählt.

Ein Überblick über alle bisherigen Android-Versionen:

Android 1.0 Base, September 2008

Android 1.5 Cupcake, April 2009

Android 1.6 Donut, September 2009

Android 2.0 Eclair, Oktober 2009

Android 2.2 Froyo, Mai 2010

Android 2.3 Gingerbread, Dezember 2010

Android 3.0 Honeycomb, Februar 2011

Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Oktober 2011

Android 4.1 Jelly Bean, Juni 2012

Android 4.4 Kitkat, Oktober 2013

Android 5.0 Lollipop, November 2014

Android 6.0 Marshmallow, Oktober 2015

Android 7.0 Nougat, August 2016

Android 8.0 "O", ?? August 2017 ??

(PC-Welt)