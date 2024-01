Das Engagement des fränkischen TK-Distributors Brodos bei der Entwicklung und Implementierung von Android-basierten Lösungen trägt Früchte: Ab sofort kann sich der Grossist mit der Auszeichnung zum Android Enterprise Gold Partner schmücken.

Der Android Enterprise Gold Partner Status wird an Unternehmen verliehen, die sich durch besondere Expertise in der Gestaltung und Umsetzung von Android-basierten Lösungen auszeichnen.

Nun im Android Enterprise Solution Directory

Der neue Partnerstatus ist aber nicht nur nützlich für das Image des Unternehmens. Die Lösungen können nun im Android Enterprise Solution Directory präsentiert werden. Zudem sollen Brodos-Kunden nun von einem verbesserten Zugang zu technischem Support und hochwertigen Schulungen profitieren. So gibt sich Dominik Endress, Geschäftsführer der brodos.net GmbH und Verantwortlicher für das B2B Direktgeschäft bei Brodos, stolz über die Errungenschaft: "Unser Team hat nicht nur herausragende Leistungen erbracht, sondern auch echtes Engagement gezeigt. Dies ist eine klare Bestätigung unserer Expertise in der Bereitstellung intelligenter mobiler Technologien für Unternehmenskunden in verschiedenen Branchen", bekräftigt er.

Auch bei den Herstellern von Android-basierten Produkten hat man den Android-Ritterschlag für Brodos mit Wohlwollen registriert: "Wir gratulieren Brodos ganz herzlich zum Gold Partner Status von Google! Auf Grund unserer bisherigen Zusammenarbeit können wir nur bestätigen, dass dieser mehr als verdient ist", bestätigt Michael Vorberger, Director Open Market B2B, bei Samsung Electronics.

