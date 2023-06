Die Sicherheitsexperten von Dr. Web haben in mehr als 100 beliebten Android-Apps im Google Play Store ein Spyware-Modul namens SpinOk entdeckt. Die Schadsoftware wird als Software Development Kit (SDK) für Werbetreibende vertrieben.

App-Entwickler integrieren unwissentlich Spyware-Modul

SpinOk tarnt sich als Zusatzmodul für Minispiele, die App-Nutzer dazu bringen sollen, täglich in die App zurück zu kehren. Auf den ersten Blick wirkt das Modul seriös. Aus diesem Grund wurde es wahrscheinlich auch von vielen Entwicklern integriert und fand so unbemerkt seinen Weg in zahlreiche Applikationen im Google Play Store.

Laut Dr. Web und Bleepingcomputer ist das SpinOk-Modul aber nicht nur in der Lage, Minispiele zu integrieren, sondern kann auch private Daten von Smartphones stehlen und diese an einen von Hackern betriebenen Remote-Server schicken. Daher wird die Schadsoftware von den Sicherheitsexperten als Spyware klassifiziert.

Diese Apps sollten Sie sofort deinstallieren

Dem Bericht zufolge wurde SpinOk von den Sicherheitsexperten in insgesamt 101 Android-Apps gefunden, die zusammengenommen auf 421 Millionen Downloads im Google Play Store kommen. In der folgenden Übersicht finden Sie die 10 Apps mit den meisten Installationen (über 5 bis zu 100 Millionen):

Noizz: video editor with music

Zapya - File Transfer, Share

vFly: video editor&video maker

MVBit - MV video status maker

Biugo - video maker&video editor

Crazy Drop

Cashzine - Earn money reward

Fizzo Novel - Reading Offline

CashEM: Get Rewards

Tick: watch to earn

Eine komplette Liste aller Apps stellt Dr. Web über Github bereit. Einige der Apps wurden mittlerweile aus dem Play Store entfernt. Aus anderen wurde im Rahmen eines Updates wiederum das SpinOk-Modul entfernt. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollten, sollten Sie die genannten Apps jedoch am besten komplett von Ihrem Smartphone löschen. (PC-Welt)