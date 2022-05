Zugegeben, bei den Marktanteilen sind Android und iOS noch lange nicht gleichauf: Das Betriebssystem von Google kommt aktuell auf 69,74 Prozent, iOS auf 25,49 Prozent, dies berichtet "Stockapps.com". Der Rest fällt auf exotische Betriebssysteme wie das eigene von Samsung. Schaut man sich den Verlauf in mehreren Jahren an, sieht man, dass Android langsam aber sicher seine Marktanteile verliert. Noch im Juli 2018 war Android auf 77,32 Prozent aller Smartphones installiert, iOS kam auf 19,4 Prozent aller Smartphone vor. Android hat also in den vier vergangenen Jahren knapp sieben Prozentpunkte der Marktanteile verloren, Apples System – sechs Prozent dazu gewonnen.