Die StarTech.com Ltd. bietet weltweit Verbindungslösungen für IT, Video und Audio an und hat für den europäischen Markt Andrzej Kasprzyk zum neuen Vizepräsidenten für Sales Europe ernannt. Kasprzyk ist seit Januar bei den Kanadiern unter Vertrag und leitet ab sofort das Vertriebsteam mit dem Ziel das europäische Geschäft und neue Märkte weiter auszubauen.

In seiner 30-jährigen Erfahrung hatte Kasprzyk mehrere leitende Führungspositionen in branchenführenden Unternehmen wie Palm Computing, Tapwave Inc., TomTom und Huawei inne. StarTech.com baut zudem auf seine umfassende Expertise in der Entwicklung profitabler Marktstrategien, dem Aufbau leistungsfähiger Teams und der Führung von Unternehmen zu nachhaltigem Wachstum in Europa.

Kasprzyk war zuletzt als Commercial Director bei Huawei für die Retail-Produkte in UK verantwortlich. Davor war er über 10 Jahre bei TomTom als VP für Sales und Marketing tätig, wo er zuerst das kaufmännische Team in Großbritannien entwickelte und Rekordergebnisse erzielte. Danach baute er die Osteuropäische Zentrale mit Sitz in Warschau auf. Seine Vertriebskarriere startete Kasprzyk 1988 bei CA Technologies in Frankreich.

„Kasprzyk ist sehr erfahren im Aufbau und der Motivation leistungsstarker Teams, die bereits in verschiedenen geografischen Regionen erfolgreich tätig sind“, erklärt Lynn Smurthwaite-Murphy, Präsidentin und CEO von StarTech.com. „Er wird entscheidend dazu beitragen, unser Wachstum in Europa voranzutreiben und gleichzeitig sicherzustellen, dass unsere Kunden in der gesamten Region den Support und die Qualität der Produkte erhalten, für die wir bekannt geworden sind.“

„Ich habe mich sofort mit dem kundenorientierten Ansatz von StarTech.com und dem kontinuierlich starken Wachstum der Marke verbunden gefühlt“, betont Kasprzyk. „Das Team von StarTech.com ist sehr motiviert und engagiert“, betont Kasprzyk. „Es hat ein starkes Fundament in Europa aufgebaut, aber die europäischen Märkte bieten noch immer viel Potenzial und wir wollen die Präsenz von StarTech.com weiter ausbauen – mit dem ehrgeizigen Plan, den Umsatz in Europa in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln.“