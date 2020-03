Andy Felbinger ist ab sofort Head of Partner Development bei der G Data CyberDefense AG. Der Hersteller von Cybersecurity-Lösungen will mit der Beförderung seines bisherigen Regionalleiters West das Channel-Business ausbauen. Mit Felbinger und seinem sechsköpfigen Team erwartet das Unternehmen eine intensivere und bedarfsgerechte Betreuung seiner Fachhändler.

Der 36-jährige Quereinsteiger wechselte Ende 2010 in die IT-Branche und war seitdem in verschiedenen Vertriebspositionen bei Avira tätig, zuletzt als Teamleader für den Partnervertrieb in der DACH-Region. 2014 heuerte Felbinger bei G Data an und entwickelte dort seine Vertriebserfahrung als Key Account Manager sowie Regionalleiter West weiter.

„Mit der Ernennung von Andy Felbinger als Head of Partner Development treiben wir den Ausbau unseres Partner-Business weiter voran“, sagt Hendrik Flierman, Global Sales Director bei G Data. „Andy ist sehr erfahren in den Bereichen Key Account und Partner-Management. Unser Geschäft wird dadurch noch mehr Zugkraft bekommen.“