Die NEC Display Solutions Europe GmbH hat einen neuen General Manager Sales für die DACH-Region. Ab sofort übernimmt Andy Niemann die Leitung des Vertriebs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach über 20 Jahren Verkauf und Marketing sei der 43-Jährige eine versierte Führungskraft in der professionellen AV-Branche und soll nun mit seinem Know-how die Geschäfte in der Region vorantreiben, teilt NEC weiter mit.

Niemann verfügt über ein umfassendes Know-how im B2B-Bereich aus seiner Zeit bei der Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, wo er 18 Jahre unter Vertrag stand, nebenbei seinen Diplom-Kaufmann (FH) absolvierte und danach verschiedene Führungspositionen inne hatte. Zuletzt leitete er als Direktor die Geschäftseinheit Business Communication und baute die Sennheiser Streaming Technologies GmbH in Hamburg auf.

Zuvor war Andy Niemann unter anderem als Sales and Project Manager bei der Mediasystem GmbH tätig. Seine Karriere in der Professionellen Audio und Video-Branche begann Niemann 1997 bei der Walter Kluxen GmbH als Produkt-Manager.

„Wir sind sehr froh, Andy für NEC gewonnen zu haben und sind überzeugt, dass er mit seiner Expertise und Erfahrung einen nennenswerten Beitrag dazu leisten wird, den Erfolg von NEC in der DACH-Region fortzuschreiben“, kommentiert Simon Jackson, Senior Vice President Sales EMEA bei NEC Display Solutions, die Personalie.

„Ich freue mich sehr, zu meinen beruflichen Wurzeln im Sales zurückzukehren und in der Rolle des General Managers Sales DACH die Zukunft des Marktes für innovative Display Lösungen aktiv mitgestalten zu können“, erklärt Andy Niemann.

