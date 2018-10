Die Exclusive Group holt sich mit Andy Travers als neuen SVP Worldwide Sales and Marketing einen erfahrenen Channel Manager ins Unternehmen. Er hat die Aufgabe Exclusive in den nächsten fünf Jahren zum weltweit größten VAD-Spezialisten für Cybersecurity und Cloud-Transformation auszubauen. Außerdem verantwortet er die Allianzen mit Herstellern, Global Services und deren Entwicklung.

Travers wird in den nächsten Monaten eng mit Barrie Desmond zusammenarbeiten, da der langjährige COO das Unternehmen zum Jahresende verlassen wird und ein reibungsloser Übergang zu gewährleistet werden soll, heißt es aus Boulogne-Billancourt.

"Wir haben gemeinsam einen VAD gestaltet, der disruptiv agiert, den Umsatz in einem außergewöhnlichen Tempo steigerte und seine Präsenz erweitern konnte", erklärt COO Barrie Desmond. "Dabei haben wir Vertrieb und Werte neu definiert. Jetzt ist es an der Zeit, Platz für die nächste Generation zu schaffen."

"Der Vorstand respektiert die Entscheidung von Barrie absolut", so Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Group. "Wir haben in den letzten sieben Jahren sehr gut zusammengearbeitet, um das Wachstum dieses Unternehmens zu gestalten und voranzutreiben. Und wir haben Geschichte geschrieben. Es war ein großartiger gemeinsamer Weg und wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft."

Frisches Geld für mehr Wachstum

Mit Andy Travers kommen 25 Jahre Erfahrung im IT-Vertrieb zur Gruppe. Er kann Erfolge bei verschiedenen Resellern, VADs und Herstellern, wie etwa als SVP und VP Sales bei Fortinet oder als VP EMEA für F5 Networks vorweisen und war zuletzt für RSA Security tätig. Weitere Stationen waren Juniper oder Equip Technology.

"Nach den jüngsten Investitionen aus den Permira-Fonds stellen wir hohe Erwartungen an die Umsetzung unserer neuen Wachstumsstrategie. Andy bringt die notwendigen Fähigkeiten und die Erfahrung mit, um unsere Ziele zu erreichen", so Breittmayer. "Er versteht unsere ganz besondere Kultur und die Werte, die wir seit vielen Jahren in der Zusammenarbeit mit Herstellern und Channel-Partnern verfolgen. Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben."

Lesen Sie auch die gesammelten Personalmeldungen der KW 39/40

"Exclusive hat sich als VAD mit außergewöhnlichen Leistungen weltweit einen sehr guten Ruf erworben", so Andy Travers. "Ich schließe mich zu einem wichtigen Zeitpunkt dem Unternehmen an: Wir wollen die globalen Chancen rund um Cybersicherheit und Cloud-Transformation für einen Wachstumssprung nutzen. Investoren und Managementteam haben die Strategie dafür entwickelt, jetzt geht es an die Umsetzung."