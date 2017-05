Die Anexia Internetdienstleistungs GmbH aus Klagenfurt hat Theo Voss als neuen Head of Network and Infrastructure verpflichtet. In seiner neuen Funktion wird Voss von Wien aus die Abteilung "Network Operations & Infrastructure Services" leiten, wo er insbesondere die Qualität und Verfügbarkeit der weltweiten Rechenzentrums-, Netzwerk- und Backbone-Infrastruktur von Anexia sicherstellen soll. Neben dieser Funktion soll Voss auch als Sprecher auftreten und das Unternehmen in der Community vertreten.

Theo Voss begann seine Karriere im Jahr 2009 beim Mannheimer Energiedienstleister MVV Enamic, wo er den Aufbau der Service-Provider-Infrastruktur verantwortet hat. Er kommt vom Managed Hosting Provider SysEleven aus Berlin, bei dem er zuletzt als Team Lead Network tätig war. Dazwischen wirkte er bei den Penetrationstestern von Hackattack als IT-Security Consultant und Trainer.

Alexander Windbichler, Gründer und CEO von Anexia, kommentiert: "Mit Theo Voss haben wir einen anerkannten Experten für eine wichtige Leitungsposition gefunden. Sicherheit und Verfügbarkeit sind wesentliche Qualitätsmerkmale unserer Dienste und bei über 70 Server-Standorten auf allen Kontinenten eine komplexe Aufgabe. Mit seiner Kompetenz, Erfahrung und Dynamik passt Theo Voss hervorragend zu diesen Anforderungen." (KEW)

