Ihre neue Stelle beim TÜV Rheinland wird Anja Daniela Favuzzi am 1. März 2022 antreten. Als Head of Sales bei der TÜV Rheinland i-sec GmbH wird sie dort den Vertrieb der IT-Dienstleistungen verantworten.

Favuzzi war über acht Jahre lang als Head of Sales bei der ACP IT Solutions AG sehr erfolgreich tätig. In dieser Rolle hat sie auch an mehreren Channel-Partner-Veranstaltungen teilgenommen und diese aktiv mitgestaltet. Ihre ersten Meriten in der IT-Branche sammelte die Diplom-Betriebswirtin (Ludwig-Maximilians-Universität München) bei der DeskCenter Solutions AG.

2021 hat Favuzzi ihren Executive MBA-Abschluss (General Manamement) an der Henley Business-School erworben. Darüber hinaus verfügt sie übe eine ITIL Expert-V3-Zertifizierung.