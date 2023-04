Anje Hickey, Solution Sales Lead und Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland, wird zum 1. Mai 2023 Regional Director der Fellowmind Germany GmbH. Sie löst Martien Merks ab, der fortan als Regional Director Niederlande tätig sein wird. Sowohl Hickey als auch Merks werden dem Executive Committee von Fellowmind beitreten und an CEO Ernst-Jan Stigter berichten.

Diplomkauffrau Anje Hickey, Jahrgang 1975, hat über 20 Jahre IT-Erfahrung in der Leitung von Vertriebs- und Technikteams im In- und Ausland. Sie war die letzten elf Jahre bei Microsoft in München tätig. Zuletzt als Microsoft Solution Sales Lead und als Area Services Lead war sie Mitglied der deutschen Microsoft-Geschäftsleitung. Davor übte sie über sieben Jahre leitende Funktionen bei Lionbridge in Irland aus.

Potenzial für den Standort Deutschland

Die Fellowmind Group erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 262 Millionen Euro und ist in fünf Städten in Deutschland und insgesamt etwa 40 Standorten in Europa tätig. 2023 hat der Digitalisierungsdienstleister in Deutschland rund 220 Mitarbeiter an den Standorten Paderborn, Eschborn, München, Berlin und Kiel beschäftigt, in Europa insgesamt etwa 2.000 Mitarbeiter.

"Wir freuen uns sehr, Anje Hickey im Fellowmind-Team begrüßen zu dürfen", sagt Ernst-Jan Stigter, CEO von Fellowmind. "Mit ihrer Erfahrung, Expertise und Leidenschaft für Technologie und digitale Transformation glauben wir, dass sie dazu beitragen wird, Innovation und Wachstum innerhalb unserer Organisation und bei unseren deutschen Kunden voranzutreiben."

"In Deutschland stehen wir erst am Anfang unserer Reise", erklärt Anje Hickey. "Angesichts der Kompetenz und Energie, die wir im Team haben, bin ich überzeugt, dass wir das Geschäft ausweiten und neue Kunden gewinnen werden. Ziel wird es sein, unsere Kunden mit Hilfe von moderner Technologie und exzellentem Service auf ihrem Transformationsweg zu begleiten. Meine Rolle ist es, ein Motivator und Coach für mein Team zu sein, und dabei eine Kultur zu pflegen, in der die Menschen ihr Bestes geben, ihre Stärken ausspielen und weiterentwickeln können."

Mit den Ernennungen von Hickey und Merks wird Fellowmind acht Mitglieder in seinem Executive Committee haben, von denen drei Frauen sind. Die weiteren Mitglieder sind neben CEO Ernst-Jan Stigter, CFO Bert Koorn und CSOO Debbie Alders, die Regional Directors Ville Hemmilä (Finnland und Polen), Anna Kleine (Schweden), Max Sejbæk (Dänemark und Deutschland).