Für die iPhone 16-Käufer stellt sich demnächst die Frage, welches wohl das beste Zubehör für das iPhone 16, das Plus, das Pro oder das Max ist. Anker, mit Hauptsitz in Shenzhen und Niederlassung in Großbritannien, hat bereits passende Powerbanks, Hüllen, Displayschutzfolien und mehr für den Apple-Neuling anzubieten. Die folgende Übersicht zeigt die neuesten Produkte.

MagGo Powerbank Slim

Die neue Powerbank besticht durch ihr schlankes Design. Mit den Maßen 14,7 x 70,6 x 104 mm ist sie bequem mitzuführen. Mit 10.000mAh lässt sich eine eventuelle Stromknappheit überbrücken. Das Design kombiniert mattes UV-Finish mit robustem Metall. Als Preis nennt Anker 69,99 Euro. Das ergonomische Design kombiniert ein mattes UV-Finish mit einem robusten Metallrahmen für hohen Komfort

MagGo Ladegerät-Ständer

Ankers MagGo-Ständer lädt mit bis zu 15 Watt nach dem Qi2-Standard und kann zudem mit patentiertem 360-Grad Drehmechanismus und einem einstellbaren Neigungswinkel aufwarten. Damit sei das iPhone 16 während des Ladens immer im perfekten Blickwinkel auf dem Schreibtisch, verspricht Anker. Das MultiProtect-System schützt vor Überstrom- und Überspannung und wird durch ActiveShield 2.0 ergänzt, das die Temperatur laut Anker bis zu 3.000.000 Mal pro Tag misst. Für 34,99 Euro ist es zu haben.

MagGo Powerbank Watch

Die 10.000 mAh starke Powerbank ist für die Apple Watch zertifiziert. Mit 30 Watt Ladeleistung für USB und kabellos mit 5 Watt können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Die MagGo Powerbank selbst kann mit bis zu 30 Watt innerhalb von 1,5 Stunden wieder aufgeladen werden. Geliefert werden für 79,99 Euro das klappbare Ladegerät sowie ein USB-C-Kabel.

MagGo 3-in-1 Station

Das faltbare 3-in-1-Ladepad ist zusammengeklappt nur so klein wie ein Ball und leistet insgesamt 25 Watt. Es kann durch seine drei Ladepads beispielsweise ein iPhone, die Apple Watch und drahtlose Kopfhörer gleichzeitig laden. Neben dem Ladegerät wird für 99,99 Euro auch ein 1,5m USB-C auf USB-C-Kabel für den Anschluss an Notebook, PC oder ein Steckernetzteil mitgeliefert.

MagGo Case

Auffällig an der neuen Schutzhülle ist der integrierte Ringständer, der sich um volle 360 Grad drehen lässt und für Stabilität in jedem Winkel sorgen soll. Die Hülle wird mit starken Neodym-12-Magneten befestigt und bietet laut Anker einen zirka 40 Prozent besseren Halt als Standardhüllen. Die Anker MagGo Cases gibt es in diversen Farben und sorgen zum Preis von 26,99 Euro für mehr Sicherheit. Ebenso für Apples iPhone 16 verfügbar ist der Anker Easy Fit Bildschirmschutz mit ShieldX Glass HD im 2er-Pack für 29,99 Euro.

Preise und Verfügbarkeit

Anker verkauft seine Produkte hauptsächlich online über seinen Online-Shop, Amazon und Elektronikmärkte. Einen Distributor für Deutschland nennt Anker nicht. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.