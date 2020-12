Die Online-Plattform Ankorstore hat 25 Millionen Euro in einer Series-A-Finanzierungsrunde eingesammelt. Angeführt wird die Finanzierung von Index Ventures, einem weltweit führenden Risikokapitalgeber, sowie den bisherigen Investoren aus der Seed-Phase, Global Founders Capital, Alven und Aglae Ventures. Die Finanzierung soll die Wachstumsstrategie von Ankorstore weiter vorantreiben. Insgesamt hat Ankorstore bis heute 31 Millionen Euro eingesammelt.

Das in Paris beheimatete Ankorstore hat sich zum Ziel gesetzt, mit seiner Online-Plattform den stationären Einzelhandel europaweit mit Marken und Herstellern zu vernetzen. Seit der Gründung Ende 2019 hat die Plattform, die auf Lebensmittel, Schönheitspflege, Haushaltswaren und Fashion spezialisiert ist, mehr als als 2.000 Marken und 15.000 Einzelhändler unter sein Dach vereint. Ziel ist es, diese Zahl bis Ende 2020 mindestens zu verdoppeln. In der Corona-Zeit hat das Unternehmen zudem damit begonnen, virtuelle Messen für seine Geschäftspartner zu veranstalten.

DACH-Region im Fokus

"Der erfolgreiche Abschluss der Finanzierungsrunde ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und zeigt, welch großes Potenzial die Investoren in unserem Geschäftsmodell sehen. Die Summe hilft uns, die nächsten Herausforderungen beim Wachstum und Ausbau unseres Marktplatzes anzugehen. Mit den neuen Geldern können wir das Business leichter skalieren und wichtige Märkte - darunter besonders die DACH-Region - noch besser erschließen. Vor allem aber stellen wir neue Mitarbeiter ein, die unsere digitalen Geschäftsprozesse weiterentwickeln, Services verbessern und leidenschaftlich an der Seite von Marken und dem unabhängigen Einzelhandel agieren", sagte Mateusz Witjes, Market Launcher Germany bei Ankorstore.

Der Investor Index Ventures ist eine der größten Risikokapitalfirmen weltweit und hat bereits führende Techfirmen beim Wachstum unterstützt. "Durch unsere früheren Investitionen in Unternehmen wie Etsy, Just Eat, Deliveroo, Farfetch, Trouva und Good Eggs glauben wir seit langem an Plattformen, die unabhängigen Marken und Einzelhändlern helfen, unter gleichen Bedingungen mit Handelsgiganten zu konkurrieren. Indem es Ankorstore für lokale Einzelhändler radikal einfacher und erschwinglicher macht, bei unabhängigen Marken Ware zu beziehen, haben sie die Möglichkeit, Einkaufszentren zu füllen und zum Rückgrat des unabhängigen Einzelhandels in ganz Europa zu werden", erklärt Martin Mignot, Partner bei Index Ventures, der an der Seite von Julia Andre in den Aufsichtsrat von Ankorstore eintritt.