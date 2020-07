Das französische B2B-Startup Ankorstore führt von 3. bis 6. September 2020 eine eigene Einkaufsmesse in digitaler Version durch. Mit den "Liftdays" sollen Trendmarken als auch Einzelhändler vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und damit möglicher Absagen von Messen im Herbst eine kostengünstige Alternative zur Vernetzung bekommen. "Diese Veranstaltung wird Tausenden von Einzelhändlern und Marken, für die Messen traditionell ein wichtiges vertriebliches Element darstellen, eine digitale Lösung bieten", sagt Mitgründer und CEO Pierre-Louis Lacoste.

"Stellen Sie sich vor: Sie treffen Unternehmensvertreter aus der ganzen Welt, tauschen sich mit neuen noch unbekannten und kleinen aber auch großen Markenvertretern aus und kaufen direkt Waren - das ganze ohne zu Reisen und ohne Auswirkungen auf Ihren Cashflow", so beschreibt Mateusz Witjes, Country Manager Deutschland von Ankorstore die virtuelle Messe.

Das Herzstück einer Messe bilden die Menschen, die im Austausch miteinander zu neuen Ideen kommen und Ihr Netzwerk erweitern. Bei einer traditionellen Messe sind diese Begegnungen jedoch durch eine vorgeschriebene Standzahl und durch Fixkosten auf einen bestimmten Kreis limitiert. Die Online-Messe "Liftdays" soll diesen Engpass beheben und bietet nicht nur aktuell in Zeiten von Corona, sondern zukunftsgewandt eine komplementäre Plattform für den unbegrenzten Austausch von Innovationen und Kontakten.

Offline-Messe-Welt wird online nachgebildet

Anders als bei anderen Online-Messen soll die "Liftdays" es den Händlern ermöglichen, ihren Bedarf an Waren für das diesjährige Weihnachtsgeschäft direkt zu stillen. Besonders kleinere Händler profitieren dabei von den niedrigen Hürden eines 100 Euro-Mindestbestellwerts sowie dem 60-tägigen Zahlungsziel. Mehr als 1.000 Marken und 10.000 europäische Einzelhändler werden auf dieser virtuellen Messe vom 3. bis 6. September erwartet. Ab 2021 plant Ankorstore dieses Schlüsselerlebnis aufgrund der starken Nachfrage aus dem eigenen Netzwerk zweimal im Jahr durchzuführen.

"Die Herausforderung einer solchen Online-Veranstaltung wird auf unserer Fähigkeit beruhen, die Authentizität einer traditionellen Messe zu bewahren", so Pierre-Louis Lacoste, Mitgründer und CEO von Ankorstore. Das Unternehmen beabsichtige, die Erhaltung dieser "intimen" Beziehung zu garantieren, indem die Welt der Offline-Messe nachgebildet werde, z.B. in Form von individuelle Treffen zwischen Marken und Einzelhändlern, Präsentation von Marken im "Pitch"-Format für Einzelhändler nach Produktkategorien, Geschäften oder Affinitäten der Produktionsmethoden, Expertenberatung und Präsentationen in Webinaren zu Trend- und Geschäftsthemen sowie durch Live-Chats.

Die Anmeldung zur virtuellen Messe ist unter https://apply.ankorstore.com/lift-days-de/ möglich.