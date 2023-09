Annariina Komljenovic blickt auf eine über 23-jährige Berufslaufbahn zurück. Die vergangenen dreieinhalb Jahre hat sie bei AWS (Amazon Web Services) verbracht, zuletzt als Principal EMEA Experience Based Acceleration Lead, EMEA Business Development & Innovation. Davor war Annariina in verschiedenen Branchen tätig: im Consumer-Business, bei Finanzdienstlesitern, im Einzelhandel, bei Medien und in der Fertigung. Zu den Stationen in der IT-Industrie zählen neben AWS auch Canon und Cisco. Aus all ihren Tätigkeiten bringt die Managerin ein umfangreiches Fachwissen in organisatorischer Transformation, Digitalisierung, Innovation und Cloud-basierten Strategien zu Devoteam ein.

Bei Devoteam Deutschland soll Komljenovic nun das AWS-Geschäft auf eine neue Ebene heben. Das Beratungsunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern in EMEA ist seit 2013 AWS Premier Consulting Partner. Eigener Aussage zur Folge verfügt es über AWS-Kompetenzen in Bereichen Migration, DevOps, Daten & Analytics, Sicherheit und Beratung für digitale Arbeitsplätze. 2020 wurde Devoteam von AWS zum Consulting Partner des Jahres gekürt. Darüber hinaus arbeitet das Beratungsunternehmen mit Technologielieferanten wir Microsoft, Google, Salesforce und Servicenow zusammen.

Annariina Komljenovic definiert die Aufgaben ihrer AWS-Mannschaft bei Devoteam: "Unsere AWS-Experten unterstützen unsere Kunden dabei, Strategien für Innovation, Migration und Modernisierung durch die AWS Cloud zu entwickeln. Unsere Partnerschaft mit AWS erlaubt unseren Kunden, transformative Technologien wie Generative KI effizient einzusetzen. Ich bin zu einer wegweisenden Firma in einer äußerst spannenden Zeit gestoßen. Ich freue mich darauf, unsere strategische Partnerschaft mit AWS weiter zu stärken", so die Managerin weiter.

Fahim Ghaffari, CTO von Devoteam Deutschland, freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit Annariina: "Wir heißen sie in unserem Führungsteam herzlich willkommen. Ihre nachgewiesene branchenübergreifende Führung und umfangreiche Erfahrung im Tech-Bereich werden unsere Position stärken."



Mehr zu Devoteam:

Svenja Bischoff ist Microsoft Business Director

Managed Services zwischen Cloud und Kunde

Anwender haben keine Scheu vor dem Mythos Cloud



Mehr zu AWS:

Skaylink

Comforte

Partner im Fokus