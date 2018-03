Nach Großkunden und Behörden ist nun der Channel an der Reihe. Die CyberArk Germany GmbH, eine Tochter der CyberArk Limited und zuständig für die DACH-Region, holt sich mit Anne Bechert und Manfred Koller jede Menge Vertriebserfahrung in das Unternehmen. Die Sicherheitsspezialisten für Passwortmanagement und Zugriffskontrolle wollen in diesem Markt weiter an Präsenz gewinnen.

Anne Bechert verstärkt seit Februar 2018 den Channel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben der strategischen Ausrichtung verantwortet sie auch das operative Geschäft. Die gelernte Bürokauffrau und Wirtschaftsfachwirtin sammelt seit über zehn Jahren Vertriebserfahrung in der IT. Bechert war zuletzt als Partner Development Manager bei Toshiba angestellt und kümmerte sich von 2009 bis 2017 als Distribution Representative bei Citrix um die CE-Region.

CyberArk hat sich mit Manfred Koller schon seit Januar 2018 im österreichischen Markt verstärkt. Der Sales-Profi mit über 20 Jahren Vertriebserfahrung soll seinen Schwerpunkt auf die strategische und operative Ausrichtung des lokalen Vertriebs legen. Koller war seit 2011 zuerst bei Astaro, dann bei Sophos als Country Manager tätig. Weitere Stationen waren beispielsweise Unternehmen wie McAfee, Aladdin, ADN oder Cisco. (KEW)