Der Geschäftsbereich Supply mit Mobile, IT und Consumer Electronics ist beim Distributor Komsa nach wie vor der umsatzstärkste Bereich. Nun steht bei den Hartmannsdorfern ein Wechsel in der Führung des Supply-Zweigs an, denn die bisherige Leiterin Anne Jeck wird Komsa nicht mehr zur Verfügung stehen.

Pierre-Pascal Urbon, CEO und CFO bei Komsa bestätigt den Weggang Jecks: "Auf eigenen Wunsch verlässt sie Komsa, um sich eine Auszeit zu nehmen. Wir wünschen ihr für ihre weitere Karriere alles Gute", bekräftigt er. Urbon dankt Anne Jeck "für ihr vorbildliches Engagement und die Erfolge der letzten Jahre", die sie durch ihre hohe Expertise und Umsetzungskraft realisiert habe.

Über die Nachfolge gibt sich Komsa noch etwas kryptisch: Man habe als Nachfolger einen Strategen mit hoher Expertise im Digitalisierungskontext gewonnen, der zuvor viele Jahre das internationale Handelsgeschäft für einen führenden Hersteller aus dem Bereich der Elektronik- und Audiobranche verantwortet hat. Der neue Executive Vice President Supply, der gleichzeitig Mitglied des Executive Management Committees sein wird, soll sich dann Anfang 2025 bei Industriepartnern und Kunden des Distributors vorstellen.

Christof Legat wird befördert

Mit der geänderten Führungsspitze will Komsa zudem auch die Digitalisierung des Distributionsgeschäftes stärker vorantreiben und den das Gaming-Segment als zusätzliches Geschäftsfeld konsequent ausbauen.

Auch im Solution-Bereich kündigt Komsa eine Veränderung an: Vice President Solutions, Christof Legat, verantwortet seit April 2024 das Solutions-Geschäft, in dem die Business Units Unified Communications und Network Infrastructure sowie das Technical Assistance Center (TAC) gebündelt sind. Zum 1.Januar 2025 wird Christof Legat als Executive Vice President und Prokurist das Executive Management Committee bei der Umsetzung der Strategie unterstützen.

Steffen Ebner, CSO und Mitglied des Vorstands, sieht in der Beförderung Legats eine Anerkennung der "hervorragenden Leistung" des Solution-Spezialisten und will so die Voraussetzungen für eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit schaffen: "Christof Legat hat in den letzten Monaten erfolgreich das Solutions-Geschäft auf lizenzbasierte Geschäftsmodelle ausgerichtet, neue Geschäftsideen entwickelt und die Beziehung zu unseren bestehenden Technologiepartnern vertieft", lobt Ebner.

