Annette Green übernimmt zum 1. Januar 2019 die Position des Vice President DACH beim führenden Analytics-Anbieter SAS. Vom Standort Heidelberg aus wird sie die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten.

Die gebürtige Deutsche hat in fast 30 Jahren bei SAS USA in deren Konzernzentrale in Cary, North Carolina verschiedene Führungspositionen der Bereiche Sales und Marketing bekleidet. Green war zuletzt Vice President der Sparte Commercial und davor zehn Jahre lang General Manager Communications. Sie bringt umfassende Erfahrung in der Arbeit mit Kunden und Projekten aller Größenordnungen mit, so das Unternehmen.

"Wir haben uns die Suche nach der richtigen Führungspersönlichkeit für die Region DACH nicht leicht gemacht", erklärt Mark Wilkinson, SVP North EMEA bei SAS, zur Personalie. "Annette ist eine exzellente Besetzung für diese Position. Sie bringt aus ihrer langjährigen Tätigkeit bei SAS große Erfahrung aus der Arbeit mit globalen Kunden mit. Wir freuen uns sehr, dass Annette diese Herausforderung annimmt."

"Spannende Zeiten – der Analytics-Markt hat durch künstliche Intelligenz und Machine Learning noch mehr an Dynamik gewonnen. Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit den Teams in Deutschland, Österreich und der Schweiz und mit unseren Kunden der DACH-Region neue und innovative Projekte zu starten", kommentiert Annette Green. "Unternehmen müssen heute global denken – und wir tun das auch. Ich bin überzeugt, dass ich gerade dabei mit meiner internationalen Erfahrung einen wichtigen Beitrag leisten kann. Und natürlich ist es etwas Besonderes, 'nach Hause' zu kommen."