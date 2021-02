Annette Maier verantwortet seit 1. Februar 2021 als Area Vice President Central & Eastern Europe die Geschäfte von UiPath in den Ländern Zentral- und Osteuropas. Die Diplom-Kauffrau bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management und Vertrieb aus der ITK-Branche in das Unternehmen mit, heißt es aus der Niederlassung München.

Zuvor verantwortete Annette Maier die Geschäfte von Google Cloud in der DACH-Region. Weiterhin war sie sechs Jahre bei VMware und dort zuletzt als Vice President und General Manager für Deutschland tätig. Sie leitete zudem als Director die Global Accounts in der Region CEMEA und das Enterprise Account Team. Dazu kommen unter anderem sechs Jahre bei Hewlett-Packard in leitenden Positionen.

Ausbau der CEE-Region

„Wir freuen uns sehr, mit Annette eine Spitzenkraft für uns gewonnen zu haben“, sagt Renzo Taal, SVP & Managing Director EMEA bei UiPath. „Annette unterstützt Unternehmen leidenschaftlich dabei, das große Ganze zu sehen, indem sie Innovation und Wachstum fördert. Sie wird das Geschäft von UiPath im Enterprise- und SMB-Sektor sowie das Partner-Ökosystem in der gesamten Region Zemtral- und Osteuropa deutlich ausbauen.“

„Für mich stehen immer drei Themen im Mittelpunkt: Menschen und Kultur, Business und Technologie sowie Kunden und Partner“, erklärt Maier. „Meine neue Aufgabe bei UiPath inspiriert mich sehr. Neben dem Ausbau des Erfolgs in den Regionen Zentral- und Osteuropa gemeinsam mit dem Team, ist die Kombination aus innovativer UiPath-Technologie und dem vorhandenen Ökosystem ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um uns zu voller Wachstumsstärke zu verhelfen.“

UiPath wurde 2005 in Rumänien gegründet, ist in über 25 Ländern weltweit vertreten und hat heute seinen Hauptsitz in New York.