Die Anvo-Systems Dresden GmbH, Fabless-Hersteller für nichtflüchtige Speicherprodukte, hat mit der ViMOS Technologies GmbH ein Distributionsabkommen unterzeichnet. Damit soll die Marktdurchdringung mit nichtflüchtigen SRAM-Technologien aus Deutschland weiter erhöht und Kunden bei Design-Ins vor Ort besser unterstützt werden. Der europaweit agierende Halbleiter-Distributor hat sich vorrangig auf Automotive- und Industrie-Anwendungen spezialisiert.

Die nichtflüchtigen Speicher erlauben die sichere Speicherung aller Daten bei einem unvorhersehbaren Abfall der Betriebsspannung sowie per Software. Die Anwendungen von Anvo-Systems umfassen IoT-basierende Systeme, Geräte der Medizintechnik, der Industrieautomatisierung, der Messtechnik, der Gebäudeautomatisierung und Smart Metering.

Anvo hat in den letzten Monaten sein Distributionsnetzwerk in Europa und den USA kontinuierlich ausgebaut. In Zentraleuropa werden Anvo-Produkte bereits bei der Simos Elektronik Vertriebs GmbH, der Dacom West GmbH und der Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH vertrieben.

Lesetipp: Diese Distributionsformen werden überleben

Dr. Stefan Günther, Geschäftsführer der Anvo-Systems Dresden GmbH: "Mit ViMOS stärken wir unser internationales Vertriebsnetzwerk, um unser schnell wachsendes Geschäft weiter zu forcieren. Unser neuer Distributionspartner unterstützt seine Kunden europaweit bei der Realisierung ihrer Lösungen von der Komponente bis zum System. Unsere hoch zuverlässigen nvSRAMs sind gerade für die von ViMOS schwerpunktmäßig betreuten Märkte Automotive und Industrie besonders geeignet und garantieren in vielfältigen Anwendungen die Sicherheit und Integrität aller gespeicherter Daten."

Axel Krepil, Geschäftsführer der ViMOS Technologies GmbH, erklärt: "Wir bei ViMOS Technologies freuen uns, von Anvo-Systems Dresden mit dem Vertrieb ihrer nvSRAMs beauftragt zu werden. Die Innovationskraft, die Produktqualität und die Speichertechnologie aus Deutschland sind für uns absolut überzeugend und wir erwarten sehr viel von dieser Zusammenarbeit." (rw)

Weitere News aus der Distribution, unter anderem von ADN, Arrow, dexxIT, Ingram Micro, Jürgen Jakob und Michael Telecom lesen Sie hier.