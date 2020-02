Der IT-Anwenderverband VOICE hat die Gespräche mit SAP über die Lizenzbedingungen des Unternehmens - insbesondere die sogenannte "indirekte Nutzung" - für gescheitert erklärt. Die Schuld dafür gibt er SAP. Der Konzern sei nicht bereit gewesen, auf die VOICE-Forderungen "angemessen" einzugehen. "Uns bleibt deshalb nichts anderes übrig, als die Gespräche aktuell für gescheitert zu erklären und den Fortgang des Kartellverfahrens abzuwarten", so VOICE-Geschäftsführer Wolfgang Storck. Wenn SAP erneut Gesprächsbereitschaft signalisiere und "tragfähige Kompromissvorschläge" unterbreite, könnten die Gespräche wieder aufgenommen werden. Eine Stellungnahme von SAP zum Abbruch der Gespräche liegt aktuell noch nicht vor.

Die von SAP in seinen Lizenzbedingungen als "indirekte Nutzung" bezeichnete Verwendung von SAP-Software ist schon seit Jahren ein Streitpunkt mit den Kunden. Es wurde bereits 2017 von der DSAG, der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe, ungewohnt deutlich kritisiert. Während die SAP-nahe DSAG aber immer darauf setzte, die Situation durch Gespräche und Verhandlungen für die Anwender schrittweise erträglicher zu gestalten, riss den im immerhin über 400 im VOICE weniger SAP-zentrierten Bundesverband der IT-Anwender organisierten Unternehmen, schon früher der Geduldsfaden. Sie legten 2018 Kartellbeschwerde gegen SAP ein.

Dennoch wurden weiterhin Gespräche geführt. Die DSAG wertet es im Mai 2019 als wichtigen Teilerfolg, dass SAP seinen Kunden künftig mehrere Optionen anbietet, um den Zugriff von Drittsystemen auf SAP-Anwendungen "adäquat abzubilden und zu verrechnen". Auch der Anwenderverband VOICE bemühte sich parallel zur Kartellbeschwerde um Gespräche mit SAP. Sein Ziel war es weiterhin, die "indirekte Nutzung" klarer zu regeln und SAP zur Interoperabilität mit Systemen anderer Softwareanbieter zu bewegen. Seiner Auffassung nach schreibt das Urheberrecht dies auch so vor. Zudem sieht er "für die Anwenderunternehmen unkalkulierbare Risiken, wenn Berechnungsergebnisse aus SAP-Systemen in der Nutzung durch Dritt-Anwendungen Lizenzkosten nach sich ziehen."

Die Forderungen des Anwenderverbandes VOICE

Der VOICE fordert daher im Wesentlichen mehr Transparenz und Berechenbarkeit von SAP. Erstens müsse der Konzern das geltende Urheberrecht in Bezug auf den sogenannten "digital Access", also den Zugriff anderer Anwendungen auf SAP-Software, anerkennen. Sofern dadurch eine lizenzpflichtige Nutzung gegeben sei, müsse SAP ein Verfahren anbieten, mit dem Nutzer die Kosten selbst berechnen können.

Schließlich fordert VOICE von SAP ein "belastbares gemeinsames Verfahren zwischen SAP und dem jeweiligen Anwender", mit dem sich bei möglichen, künftigen neuen Nutzungsszenarien im Bereich der indirekten Nutzung innerhalb von drei Monaten feststellen lässt, ob der neue Use Case lizenzpflichtig ist und welche Kosten dadurch entstehen.

SAP will Aktionären Gutes tun

Nahezu gleichzeitig mit der wütenden Geste der Anwender hat SAP bekannt gegeben, dass sich Aufsichtsrat und Vorstand darauf geeinigt haben, den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 1,58 Euro je Aktie vorzuschlagen - also 5,3 Prozent mehr als die Vorjahresdividende. "Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung am 20. Mai 2020 und unter Berücksichtigung der aktuellen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien beträgt damit die Gesamtausschüttung an die Aktionäre etwa 1,89 Milliarden Euro", teilt der Konzern mit. "Unsere Ausschüttungspolitik stellt sicher, dass unsere Aktionäre an unserem Erfolg teilhaben", kommentiert Luka Mucic, Finanzvorstand der SAP, die Entscheidung.

