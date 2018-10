Anwendungssoftware ist ein starkes Standbein der Unternehmens-IT. Die Entscheidung für einen Anbieter kann ein Unternehmen auf Jahrzehnte binden. Bei den 332 Projekten in diesem Segment stehen meist die Angebote von SAP und Microsoft im Mittelpunkt. Bei größeren Anwendern ist SAP als ERP-Lösung gesetzt, kleinere Mittelständler bevorzugen eher Microsoft Dynamics (einschließlich NAV und AX) sowie andere Angebote von spezialisierten Anbietern.

Microsoft ist darüber hinaus mit seiner breiten Produktpalette mit Office, Exchange und SharePoint in sehr vielen Projekten ein Thema. Die verbleibenden Anwender von IBM Lotus/Domino halten nach Alternativen Ausschau.

SAP HANA steht im Fokus

Bei SAP-Anwendern steht vielerorts die Migration hin zu SAP HANA auf der Tagesordnung, die in wenigen Jahren unumgänglich werden wird. Systemhäuser im Bereich Anwendungssoftware müssen vor allem die Anforderungen ihrer Kunden verstehen, eine hohe Branchenkompetenz mitbringen und gute Berater sein. Die Anwender stuften SVA System Vertrieb Alexander aus Wiesbaden als bestes Systemhaus im Bereich Anwendungssoftware ein. Auf dem zweiten Platz folgt das IT-Haus, auf dem dritten Platz Axians. Die Plätze vier bis sieben belegen Konica Minolta IT Solutions, Cancom, Bechtle und T-Systems.

Siehe auch: Top 10 SAP-Systemhäuser in Deutschland 2018

Gesamt-Ranking "Beste Systemhäuser im Bereich Anwendungssoftware"

Skala nach dem Schulnotenprinzip: Note 1 = sehr gut, bis Note 6 = ungenügend

Rang Unternehmen Bewertung 1 SVA System Vertrieb Alexander 1,35 2 IT-HAUS 1,66 3 Axians* 1,79 4 Konica Minolta IT Solutions 1,89 5 Cancom 2,15 6 Bechtle 2,65 7 T-Systems 2,72 Durchschnittsnote gesamt 1,92

*) Axians: umfasst ATHOS Unternehmensberatung GmbH, Axians eWaste GmbH, Axians GA Netztechnik GmbH, Axians IKVS GmbH, Axians Industrial Applications & Services GmbH, Axians Infoma GmbH, Axians IT Security GmbH, Axians IT Solutions GmbH, Axians NEO Solutions & Technology GmbH, Axians Networks & Solutions GmbH, Duality Beratungs-GmbH, petersen + co GmbH

Quelle: Computerwoche 07/2018

Weitere Beiträge zur Systemhausstudie 2018:

Gesamtranking

Trends aus den Projekten - Teil 1: Die Systenhäuser mit der höchsten Weiterempfehlungsrate

Trends aus den Projekten - Teil 2: Sicherheit - das Trendthema heißt Firewall

Trends aus den Projekten - Teil 3: Netzwerke: alles neu, aber langsam