Der Monitorhersteller AOC bedient im B2B-Segment kleine, mittlere und große Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor mit den drei Produktlinien E1, P1 und 90P.

Nun hat die Mainstream-Serie E1 Zuwachs bekommen: Der 27-Zöller AOC 27E1H ergänzt die E1-Reihe nach oben, die zudem noch die zwei 21,5-Zöller 22E1D und 22E1Q sowie den 23,8-Zöller 24E1Q umfasst. Die E1-Serie richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen sowie an den öffentlichen Sektor. Die Modelle bieten alle Full-HD-Auflösung (1.920 x1.080) sowie Low-Blue-Light-Modus oder Flicker-Free-Technologie. Alle B2B-Displays von AOC kommen mit einer dreijährigen Garantie. Den UVP des 27E1H gibt AOC mit 189 Euro an.

Zudem hat AOC die P1-Serie um grau-weiße Farbvarianten (RAL9002) zu den bisher nur in schwarz erhältlichen 24P1, X24P1 und 27P1 ergänzt. Die hellen Gehäuse sind reflexionsarm und entsprechen dem Leitfaden für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze (DGUV Information 215-410). Die grau-weißen Modelle sind insbesondere bei öffentlichen Auftraggeber gefragt.