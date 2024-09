Porsche Design und die Gaming-Marke Agon by AOC stellen ihre neueste gemeinsame Entwicklung vor. Der Porsche Design AOC Agon Pro PD34 ist ein 34-Zoll großer QD-OLED-Gaming-Monitor mit einer Krümmung von 1.800R und vereint die konzeptionelle Eleganz von Porsche Design mit der Expertise in Display-Technologie von AOC. Der ultraweite PD34 zielt sowohl auf professionelle Anwender als auch enthusiastische Gamer mit gehobenen Ansprüchen.

Technik und Design vom Feinsten

Eine Kombination aus Leistung, Präzision und Stil, die das Erbe beider Marken widerspiegelt, verspricht der Hersteller. Neben dem Design des Monitors, dessen Rückseite an einen 911er Kühlergrill erinnert, sticht das OLED-Display mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln im 21:9-Format hervor. Eine Reaktionszeit von 0,03 ms GtG und die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz - an Konsolen 2560 x 1440 Pixel mit 120 Hz - ermöglichen selbst in anspruchsvollen E-Sport-Szenarien eine schnelle Reaktion bei kristallklarer Darstellung und geschmeidigen Bildwechseln.

Dazu kommt beim PD34 eine Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits in Verbindung mit VESA DisplayHDR True Black 400 und eine pixelgenaue Beleuchtung durch QD-OLED-Technologie, die hybrid OLED-Panels und Quantenpunkttechnologie vereint. 100 Prozent des sRGB-, 99 Prozent des AdobeRGB- und 99 Prozent des kinotauglichen DCI-P3-Farbraums versprechen eine realistische Farbwiedergabe für professionelle, farbkritische Arbeiten wie bei Grafikdesign, Foto- oder Videobearbeitung.

Die Adaptive-Sync-Technologie umfasst sowohl AMD FreeSync Premium Pro als auch Nvidia G-Sync und sorgt für ruckelfreie Darstellung. Das Ergebnis ist ein visuell beeindruckendes, reaktionsschnelles Gaming- und Arbeitserlebnis, so AOC. Der Monitor ist VESA ClearMR 13000 zertifiziert, der höchsten Stufe für Bewegungsgenauigkeit. Weitere spezifische Gaming- Funktionen sind ein Frame Counter sowie der Dynamic Dial Point - ein anpassbares Fadenkreuz-Overlay, das die Farbe wechseln kann, um vor jedem Hintergrund sichtbar zu bleiben.

Gehobene Anschluss-Ausstattung

Der AOC Agon Pro PD34 ist mit zwei HDMI 2.1-Anschlüsse für aktuelle Konsolen, einen DisplayPort 1.4, drei USB 3.2-Ports, einem USB 3.2-Upstream-Anschluss sowie einen USB-C 3.2 Gen 2-Anschluss mit 65 W Power Delivery ausgestattet. Der integrierte KVM-Switch und der Bild-in-Bild-Modus (PiP + PbP) wird multitaskingfähige Profis freuen. Per G-Menu-Software von AOC können Benutzer die OSD-Einstellungen und Monitorfunktionen einfach anpassen. Der Hersteller verspricht zudem satten Klang durch die Dual-8-Watt-Lautsprecher mit DTS-Zertifikat.

Der sandgestrahlte Aluminiumständer im Porsche-Design ist um 13 cm höhenverstellbar und hat Neigungs- sowie Schwenkfunktionen für eine optimale Betrachtung. Neben der ergonomischen Flexibilität verfügt der PD34 über die Light FX RGB-Beleuchtung mit 15 verschiedenen Modi, um in geeigneter Umgebung die entsprechende Atmosphäre zu schaffen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Porsche Design AOC Agon Pro PD34 soll ab sofort in den Porsche Design Stores und im Online-Shop, beim Fach- und ausgewählten Online-Handel zur einer unverbindlichen Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 1.309 Euro erhältlich sein.

