Display-Spezialist AOC, taiwanischer Hersteller und Tochterunternehmen der chinesischen TPV, erweitert mit den 27 Zoll großen AOC U27B3A und U27B3AF das B3-Portfolio um zwei neue Ultra-High-Definition-Monitore (UHD) für den Heim- und Bürogebrauch. Sie wurden insbesondere für alltägliche PC-Aufgaben bis hin zur Fotobearbeitung und Entertainment entwickelt. Die wachsende B3-Serie von AOC für Privathaushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen umfasst bereits eine Reihe von 24 Zoll und 27 Zoll-Modellen mit QHD- und Full-HD-Auflösung.

Produktivität und Entertainment

Die Auflösung von 3840 x 2160 auf einem 27-Zoll-Bildschirm ergibt eine Pixeldichte von 163 PPI. Das verspricht scharfe und detaillierte Texte und Bilder für Arbeiten die Präzision erfordern. AOC hat hierbei Foto- oder Videobearbeitung, Grafik- oder Architekturdesign sowie das Lesen und Editieren von kleinem Text in Dokumenten und Tabellen im Sinn. Die IPS-Panels liefern weite Betrachtungswinkel bei guter Farbwiedergabe und 60 Hz Bildwiederholrate. Weiterhin werden HDR10 und Adaptive-Sync unterstützt sowie eine Reaktionszeit von 4 ms GtG.

Beide Modelle sind zeitgemäß mit dem LowBlue-Modus und der Flicker-Free-Technologie ausgestattet, um die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung zu reduzieren. Der AOC U27B3AF verfügt darüber hinaus über einen ergonomischen Standfuß mit 110 mm Höhenverstellbarkeit. Eine Pivot-Funktion hat er leider nicht, was ein Multi-Monitor-Setup erleichtern würde. Durch die VESA-Halterung (100 x 100 mm) lassen sich die Bildschirme flexibel an einem Monitorarm an Tisch oder Wand befestigen.

Preise und Verfügbarkeiten

Beide Modelle sollen bereits ab Juni 2024 erhältlich sein. Der AOC U27B3A mit dem einfachen Standfuß kostet 249 Euro, der höhenverstellbare AOC U27B3AF ist für 259 Euro zu haben. Alle Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.

