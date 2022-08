Wie die Europazentrale von AOC mitteilt, sind die neuen Multifunktionsmonitore insbesondere für Videokonferenzen und virtuelle Unterrichtseinheiten geeignet. Die drei Displays in 24, 27 und 34 Zoll verfügen über eine integrierte 2-MP-Webcam mit Gesichtserkennung für eine schnelle Anmeldung sowie zwei Lautsprecher mit je fünf Watt Leistung. Die USB-C-Eigenschaften, Design und Anschlüsse sind ansonsten wie bei der hier bereits vorgestellten V5-Serie identisch.

Virtuelle Meetings sind im heutigen Business längst Standard geworden. AOC hat dafür eine leistungsstarke 2-MP-Webcam mit Windows Hello in die neuen V5CW-Displays eingebaut, die Usern eine schnelle Anmeldung ermöglicht, ohne ein Passwort eingeben zu müssen. Für Laptop-User kommen die Vorteile des integrierten 4-fach-USB-3.2-Hubs sowie des USB-C-Ports mit 65 Watt Stromversorgung der V5-Serie ins Spiel: Das Notebook kann seine Anzeige erweitern oder auf den Monitor spiegeln sowie auf Geräte am USB-Hub des Monitors zugreifen. Positiver Nebeneffekt: ein aufgeräumter, übersichtlicher Arbeitsplatz ohne Kabelwirrwarr.

Multitasking im Kinoformat

Der diagonal 34 Zoll messende Ultrawide-Monitor AOC CU34V5CW mit Curved VA-Panel ist der Größte der Neuvorstellungen. Seine 1500R-Krümmung soll die Sicht zu den Rändern hin verbessern und die Immersion in Games und Movies erhöhen. Technisch bietet er eine UWQHD-Auflösung im 21:9 Seitenverhältnis mit 3440 x 1440 Pixeln und einem 3000:1 Kontrastverhältnis.

Hinzu kommen eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, die AMD FreeSync-Unterstützung und die Reaktionszeit von 4 ms GtG, die beim CU34V5CW das Spielen zur Freude machen. Über die Modi Picture-in-Picture (PiP) und Picture-by-Picture (PbP) lassen sich zwei Quellen gleichzeitig darstellen. Damit sei er ein hervorragender Allrounder für Arbeit und Freizeit, hebt AOC hervor.

24 und 27 Zoll

Der AOC Q27V5CW ist bis auf die Webcam identisch mit dem bekannten Q27V5C und verfügt über dessen farbtreues IPS-Panel mit QHD-Auflösung 2560 x 1440 und 75 Hz Bildwiederholfrequenz. Für kleine Arbeitsflächen empfiehlt AOC den 24V5CW mit 24 Zoll Bilddiagonale. Er bietet alle Funktionen seiner größeren Geschwister und kommt mit einer Full-HD-Auflösung.

Alle drei Monitore lassen sich für die Ergonomie in der Höhe verstellen, neigen und schwenken, die 24- und 27-Zoll-Modelle sogar mit Pivot-Funktion. Die VESA-Montagevorbereitung erlaubt den vielseitigen Einsatz an Tisch- und Wandhalterungen oder in Multimonitor-Setups.

Preise und Verfügbarkeit

Die Webcam-Modelle der V5-Serie sind seit August 2022 verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer sind für den AOC 24V5CW 319 Euro, den Q27V5CW 429 Euro und für den CU34V5CW 609 Euro. AOC bietet eine dreijährige Herstellergarantie auf die V5-Serie. Mehr über das Portfolio und die All-in-One-Displays mit integrierter Kamera finden sich unter diesem Link. Ein YouTube-Video zu den Features der neuen V5-Modelle bietet AOC hier an.

