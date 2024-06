Agon by AOC, die Marke unter der die Gaming-Monitore und das Zubehör des taiwanischen Herstellers beworben werden, stellt das nächste schnelle 27-Zoll-Modell vor. Die speziell für ambitionierte und professionelle Gamer hergestellten Produkte aus dem chinesischen TPV-Konzern gehören zu den weltweit führenden Namen im Zockergeschäft. Mit dem AOC Gaming C27G4ZXE wird die G4-Serie um ein weiteres Modell ergänzt.

Eintauchen in die Spielewelt

Der 27 Zoll große Full-HD-Monitor kommt mit 1500R-Krümmung und beeindruckenden 280 Hz Bildwiederholrate, was ein "faszinierend immersives Gameplay" verspricht. Das kantige Design, das an "Stealth-Fighter" erinnert, soll Freunde des ganzen Gaming-Spektrums von Action- und RPG-Titeln bis hin zu rasanten Simulations- oder Shooter-Spielen ansprechen. Der AOC C27G4ZXE, in den Farben Grau und Schwarz gehalten, verfügt über einen einfachen Standfuß und VESA-Anschluss für Multi-Monitor-Setups.

Mit einer Bildwiederholrate von 280 Hz liefert der C27G4ZXE ein flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay - ein entscheidender Vorteil bei aktionsreichen Spielen. In der höchsten Pixel-Overdrive-Einstellung erreicht der Monitor eine GtG-Reaktionszeit von bis zu 1 ms und minimiert so Ghosting und Verwackeln. Für die Bewegungsschärfe hat der C27G4ZXE über einen optimierten MBR-Modus (Motion Blur Reduction) integriert. Dabei wird eine Stroboskop-Hintergrundbeleuchtung eingesetzt, die Pixelübergänge unsichtbar macht und die MPRT (Moving Picture Response Time) auf beeindruckende und nahezu ruckelfreie 0,3 ms reduziert.

Full HD für optimale Leistung

Die Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln ist optimal für visuelle Klarheit und Leistung, heißt es weiter von AOC. Damit sei es selbst Mittelklasse-GPUs möglich, in den meisten aktuellen Titeln die beeindruckende Bildwiederholrate von 280 Hz zu erreichen. Das wiederum verspricht Spielgenuss, ohne dass Spitzenhardware benötigt wird. Zwei HDMI 2.0 Eingänge, ein DisplayPort 1.4 sowie ein Kopfhörer-Ausgang gehören zur Ausstattung.

Das kontrastreiche Fast-VA-Panel mit HDR10 liefert tiefe Schwarztöne und lebendige Farben sowie Detailreichtum in dunklen und in hellen Szenen, wirbt AOC weiter. Ein weiteres Feature des C27G4ZXE ist die Adaptive-Sync-Technologie, welche die Bildwiederholrate des Monitors mit dem Output der GPU synchronisiert und so ein flüssiges Gameplay ohne störende visuelle Artefakte ermöglichen soll.

Preis und Verfügbarkeit

Der AOC Gaming C27G4ZXE soll ab Juli 2024 online und im Fachhandel verfügbar sein. Er wird für eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 269 Euro und einer 3-Jahres-Garantie des Herstellers angeboten.

