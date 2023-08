Die europäische AOC-Niederlassung in Amsterdam, eine Tochter der chinesischen TPV Technology Limited aus Hongkong, hat ihre Schulaufgaben bereits gemacht und für das neue Schuljahr oder Semester ein Portfolio ihrer vielseitigen und erschwinglichen Monitoren vorgestellt: Von tragbaren, anschlussfreudigen Modellen für kreatives Arbeiten unterwegs bis hin zu schnellen Gaming-Modellen fürs Zocken zuhause.

Vielseitig und Multitaskingfähig

Den kompakten AOC 24V5CW empfiehlt der Hersteller für produktives Multitasking bei wenig Platz. Das 24-Zoll große Full-HD-IPS-Panel unterstützt Power Delivery mit 65 Watt und kann so kompatible Notebooks und andere Geräte mit Strom zu versorgen. Ausgestattet mit 4-Port-USB-3.2-Hub, einer 2-MP-Webcam und ergonomischem Standfuß verspricht das Modell komfortable Effizienz für die Teilnahme in Gruppenprojekten, Online-Kursen oder bei Videokonferenzen. Wer es eine Nummer größer mag, für den hat AOC den Q27V5CW mit einem 27-Zoll großen IPS-QHD-Display bei ansonsten identischer Ausstattung im Programm.

Der 34 Zoll UW-QHD-Monitor AOC CU34P3CV verfügt über ein gekrümmtes VA-Panel mit einem Seitenverhältnis von 21:9 und einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln. Neben USB-C-Power Delivery mit 65 Watt und dem 4-Port-USB-3.2-Hub verfügt er zusätzlich über einen RJ-45-Netzwerkanschluss. Seine Bildwiederholrate von 100 Hz samt Adaptive-Sync eignet sich auch für das kleine Spiel danach. Zwei 5-Watt-Lautsprecher, ein KVM-Switch für nahtloses Umschalten zwischen zwei PCs und der ergonomische Standfuß runden das Gesamtbild ab.

Alle drei Modelle sind mit Flicker-Free-Technologie ausgestattet und können per OSD in einen LowBlue-Modus geschaltet werden, der die Farbtemperatur verändert und Blautöne reduziert. Praktisch für Studenten, die spät nachts an ihren Aufgaben arbeiten müssen. Als Zusatzdisplay für Notebooks empfiehlt AOC den tragbaren I1601, den wir bereits hier ausführlich vorgestellt hatten.

Für Gaming geeignet

Für Zocker mit wenig Platz geht der AOC Gaming 24G2SPU ins Rennen. Ein farbechtes IPS-Panel im rot akzentuierten Gehäuse-Design liefert eine Bildwiederholrate von 165 Hz bei 1 ms MPRT (GtG 4 ms). Die geringe Eingabeverzögerung, die Kompatibilität mit Nvidia G-Sync und eine Vielzahl von Spielmodi sorgen so für ein flüssiges Spielerlebnis. Zwei 2-Watt-Lautsprecher sind integriert, ebenso die AOC G-Menu-Software für die Konfiguration der Bildschirmanzeige.

Auch hier bietet AOC ein Modell für die Gamer an, die nicht nur im Full-HD-Modus herumdümpeln wollen. Der AOC Gaming Q27G2S/EU verfügt über ein 27"-Zoll QHD-Display und liefert bei gleicher Geschwindigkeit das Spielerlebnis in der Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Mit noch größerer Farbtiefe und hellerem Bild, 350 statt 250 nits, werden Spielefans wie Lernende mit dem 27-Zöller mehr Spaß haben können, müssen allerdings auf Free-Sync premium verzichten.

Preise und Verfügbarkeit

Alle Geräte sind bereits schon länger auf dem Markt und bieten bewährte TPV-Qualität. Da sie jedoch sehr unterschiedlich ausgestattet sind, auch innerhalb der Modellreihen, soll die nachstehend folgende Übersicht zu mehr Klarheit beitragen. Mehr Details zu den einzelnen Modellen finden sich auf der deutschsprachigen AOC-Homepage.

Lesen Sie auch:

Notebook-Display to go

AOC erweitert V5-Serie mit Webcam

OLED für Arbeit und Spiel