AOC International mit Europasitz in Amsterdam ist eine Tochter des weltgrößten Bildschirmherstellers TPV aus Hongkong, der unter anderem auch die Agon- und Philips-Geräte baut. Die neue P3-Linie kommt mit sieben Monitoren in drei verschiedenen Größen auf den Markt, werden nachhaltig in Papierpolster verpackt geliefert und sind nach EPA, EnergyStar 8, TCO 9.0 sowie EPEAT für Umweltfreundlichkeit zertifiziert.

Diverse Konfigurationen

Die drei 24- und drei 27-Zöller kommen jeweils mit verschiedenen Displays und Ausstattungsmerkmalen, während es das AOC CU34P3CV mit seinem gekrümmten 1500R-VA-Panel und den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten nur in einer Version gibt. Anstatt einem DisplayPort bietet der CU34P3CV einen KVM-Switch sowie Optionen für die Darstellung mehrerer Quellen.

Über den KVM-Switch können zwei Quellen gleichzeitig am Monitor genutzt werden. Bei angeschlossenem Tastatur-/Maus-Set am USB-Hub des Monitors, können die Benutzer wählen, welchen PC sie steuern möchten. Das Display hat ein 21:9-Seitenverhältniss mit 3440 x 1440 Pixeln, eine Bildwiederholfrequenz bis zu 100 Hz sowie ein 3000:1-Kontrast. Verbunden mit den eingebauten 5-Watt-Stereo-Lautsprechern eignet sich der AOC CU34P3CV auch für Filme und Spiele.

Auch die Kleinen haben es in sich

Was die 24-Zoll-Monitore insbesondere auszeichnet, sind zwei HDMI-Buchsen und der zusätzliche DisplayPort-Ausgang. Sie haben ein Full-HD-Display mit 1920 x 1080 Pixeln in IPS-Technologie und Stereo-Lautsprecher. Bei der günstigen QW-Version ist eine 2 MP-Webcam mit Windows Hello Unterstützung dabei. Die CV-Version kommt ohne Kamera, dafür mit integriertem vierfachem USB-C-Hub und Power Delivery mit 65 Watt. Die Topausstattung CW vereint beide Modelle und hat sogar eine neigbare 5-MP-Kamera für bessere Videokonferenzen sowie 5-Watt-Speaker an Bord.

Die 27-Zoll Monitore haben, bei ansonsten gleichen Merkmalen ein IPS-QHD-Display mit 2560 x 1080 Pixeln. Alle Modelle kommen mit Flicker-Free-Technologie und LowBlue-Modus zur Augenschonung sowie ergonomischen Standfüßen und VESA-Montageoptionen. Der Fuß sorgt zudem mit seinem Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und per Höhen-, Neige- sowie Schwenkverstellbarkeit für eine optimale Körperhaltung. Bis auf den AOC CU34P3CV ist bei allen P3-Modellen eine Pivot-Funktion integriert.

Preise und Verfügbarkeit

Die Monitore der P3-Serie sollen laut AOC ab Februar 2023 erhältlich sein. Die Preise jeweils als unverbindliche Preisempfehlung exklusive Mehrwertsteuer betragen laut Hersteller 269 Euro für den AOC 24P3QW, der 24P3CV kostet 289 Euro und der 24P3CW 329 Euro. Für den 27-Zöller Q27P3QW fallen 369 Euro an, der Q27P3CV kostet 419 Euro und der Q27P3CW 439 Euro. Für den 34-Zoll großen AOC CU34P3CV stehen 549 Euro in der Liste. Die gleichen Zahlen gelten für Schweizer Franken.