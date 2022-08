Die Tochter des chinesischen TPV-Konzerns AOC, die wiederum ihren Hauptsitz in Taiwan hat, stellt ihre schlanke, platzsparende V5 Display-Serie vor. Alle Modelle verfügen über einen USB 3.2-Hub mit vier Ports und einen USB-C-Anschluss mit 65 Watt Stromversorgung, um entsprechende Tablets oder Laptops parallel zur Bildwiedergabe aufladen zu können. Für die Anbindung an den PC stehen DisplayPort und HDMI-Anschluss zur Verfügung.

Mit ansprechendem Design und möglichst wenig Kabelgewirr will AOC das Arbeiten von zu Hause gesünder, effizienter und eleganter gestalten. In unprätentiösem Schwarz gehalten, zeichnet die V5-Modelle ein dreiseitig randloses Design mit schmalem unteren Rand und einem dünnen Sockel aus. Bei den V5C-Modellen lassen sich die Bildschirme schwenken, neigen, um 90 Grad drehen und um 130 mm in der Höhe verstellen. Die einfacheren V5CE-Modelle verschenken viel Ergonomie durch einen einfacheren Stand mit Neigungsfunktion.

Weitere Gemeinsamkeiten sind große Farbräume mit mindestens 120 Prozent sRGB und 90 Prozent DCI-P3, eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz, die flotte GtG-Reaktionszeit von 4 Millisekunden und die Unterstützung von AMD FreeSync. In Verbindung mit den integrierten Lautsprechern und der Kopfhörerbuchse ist die V5-Serie auch für gelegentliche Gaming-Sessions geeignet, teilt die Amsterdamer Europazentrale mit.

Während bei dem Q32V5CE mit 31,5 Zoll und QHD ein VA-Panel mit 3.000:1 Kontrastverhältnis verbaut ist, sind alle anderen V5-Modelle mit dem farbenfrohen IPS-Panel und 1.000:1 Kontrast ausgestattet. Bis auf den Q27V5C, der QHD-Auflösung mit 2560 x 1440 Pixel bietet, kommen die 24- und 27-Zoll-Modelle in Full-HD mit 1920 x 1080 Pixeln. Über die VESA-Vorrichtung lassen sich alle V5-Geräte mit optionalen Monitorhalterungen auch am Tisch oder der Wand befestigen.

Preise und Verfügbarkeit

Die AOC V5-Serie ist bereits seit Juli 2022 erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Steuer reichen von 239 Euro für den günstigsten AOC 24V5CE bis zu 399 Euro für den Q32V5CE. Dazwischen rangieren der AOC 24V5C für 269 Euro, 27V5CE zu 279 Euro und der 27V5C mit 299 Euro. Der Q27V5C schlägt mit 379 Euro zu Buche.

Weitere Informationen und ausführliche technische Spezifikationen finden sich auf der AOC-Webseite unter diesem Link und dem jeweiligen Modell.