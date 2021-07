Displayspezialist AOC erweitert sein Portfolio an portablen Monitoren mit dem Modell I1601P. Der 15,6-Zöller mit Full-HD-IPS-Panel wiegt 800 Gramm und kann sowohl über den USB-A- als auch den USB-C-Eingang angeschlossen werden. Das zur Ein-Kabel-Lösung passende Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Ideal für Multi-Monitor-Setups

Wird das Display über das USB-C-Kabel an angeschlossen werden über die Verbindung das Display mit Strom versorgt und gleichzeitig das Videosignal über den USB DisplayPort Alternate-Modus übertragen. Da ältere Geräte oft nicht über diesen Anschluss verfügen, kann das Videosignal auch per DisplayLink-Technologie über den regulären USB-A-Anschluss geliefert werden und bietet so verbesserte Produktivität auch für ältere Geräte. DisplayLink-Treiber können für eine Vielzahl von Betriebssystemen heruntergeladen werden, darunter Windows, macOS, Android, ChromeOS und Ubuntu.

Das Design des I1601P ist mit einer grauen Aluminiumrückseite und dünnen schwarzen Einfassungen an der Vorderseite eher minimalistisch. Das mitgelieferte SmartCase schützt das Display beim Transport und dient gleichzeitig als faltbarer Ständer. Das AOC I1601P kann im Quer- und Hochformat verwendet werden, wobei das OSD kann sowohl über physische Tasten als auch per i-Menu-Software gesteuert werden kann. Eine Auto-Pivot-Funktion ist ebenso verfügbar wie ein Blaulichtfilter.

Der mobile Bildschirm AOC I1601P soll ab August 2021 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 239 Euro inklusive Steuer erhältlich sein. Ein Datenblatt mit weiteren Details finden sich unter diesem Link.