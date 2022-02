APC by Schneider Electric hat die Webseite für das Bonusprogramm "Power-for-your-Business" aktualisiert und das seit 2015 laufende Programm inhaltlich etwas erweitert. Hinzugekommen sind neue Prämienoptionen für Reseller sowie ein Downloadcenter mit Marketingmaterialien und Broschüren. Teilnahmeberechtigt sind Kunden der Distributoren Ingram Micro, Tech Data und Also aus Deutschland und Österreich.

Interessierte Reseller können sich kostenlos für das Bonusprogramm registrieren. Anschließend erhalten sie Zugang zu speziellen Aktionen, beispielsweise Rabatte auf ausgewählte Produktgruppen sowie Promotions und sammeln in Abhängigkeit vom erzielten Umsatz mit APC-Produkten Bonuspunkte.

Gute Verkaufsargumente lieferte soeben erst Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbands GDV: "Leider sind wir in Deutschland auf die Folgen eines flächendeckenden Stromausfalls nicht ausreichend vorbereitet" bei der Vorstellung einer Sammlung von Expertenmeinungen. Darin kommt auch Wolfram Geier, Abteilungsleiter für Risikomanagement und Internationale Angelegenheiten im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu Wort. Seiner Meinung nach gehört ein großflächiger Stromausfall aktuell "zu den größten Risiken für unser Land."

Bedenken haben die Experten vor allem aufgrund der Energiewende und möglicher Hackerangriffe. Für diese Bereiche sind zwar die Enegerieversorger zuständig, auf ihrer Ebene können aber Unternehmen mit USV-Anlagen dafür sorgen, dass sich die Folgen eines möglichen Stromausfalls zumindest abmildern lassen oder wenigstens die besonders kritischen IT-Systeme weiterlaufen.

Durch die Teilnahme am Bonusprogramm von APC by Schneider Electric gesammelten Punkte lassen sich gegen APC-Produkte, IT-Gadgets und weitere Prämien eintauschen. Neu ist die Möglichkeit, die Bonuspunkte gezielt für die Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten einzusetzen - ein Aspekt, für den sich der Konzern besonders stark engagiert. Angeboten werden da beispielsweise die Unterstützung bei der Wiederaufforstung von Wäldern oder das Anlegen natürlicher Blühwiesen. Bonuspunkte, die bis zum Jahresende nicht eingelöst werden, spendet Schneider Electric dann automatisch an das Projekt Artenglück.

